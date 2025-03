Ladrões buscam carro roubado, dão de cara com policiais e batem; veja vídeo

Dois homens foram presos após perseguição, que terminou com a batida do carro dos fugitivos contra dois veículos parados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os suspeitos teriam ido buscar um carro roubado no fim de semana. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os fugitivos batem e tentam fugir a pé.

No vídeo, os ladrões fogem da polícia e perdem o controle do carro, batendo em dois veículos estacionados em uma rua do Bairro Jardim das Palmeiras, zona oeste da cidade. Uma viatura se aproxima, policiais desembarcam e os ladrões seguem fugindo a pé, deixando o carro em que estavam no local.

Eles foram presos em seguida. O caso começou no dia anterior, quando uma caminhonete foi roubada na zona sul de Uberlândia. A picape foi deixada no setor oeste para "esfriar". Caso não fosse localizada por meio de rastreador, os ladrões voltariam ao local para levar o automóvel.

Com a denúncia da vítima, a PM fez rastreamentos e encontrou a caminhonete. Os criminosos voltaram ao local no mesmo momento em os policiais estavam lá. Ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos aceleraram o carro. Foi então que os policiais iniciou a perseguição aos criminosos.

A ocorrência terminou com os suspeitos presos no meio de uma mata.