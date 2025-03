Poços de Caldas é o terceiro destino mais buscado em MG

Poços de Caldas está entre os três destinos mineiros mais procurados em 2024, segundo dados da plataforma de reserva de viagens Booking, divulgados pelo portal da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Entre os destinos no estado de Minas Gerais, Poços de Caldas está na terceira posição do ranking, atrás apenas de Belo Horizonte e Monte Verde. O levantamento da Booking apontou um crescimento de 24% nas buscas por hospedagem na cidade.

Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de hotéis, responsável pela unidade Nacional Inn Poços de Caldas, afirma que a região conquista pela combinação de natureza, cultura e infraestrutura. “Com suas fontes termais, praças e atrações como o Parque do Cristo e o teleférico, somadas ao clima ameno e às paisagens serranas, é difícil não se encantar pela cidade”.

A empresa Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas (CITUR), que administra a maior parte das atrações turísticas da cidade, registrou aumento no público em todos os meses de 2024. Os índices variam entre 6,1%, em março, e 15,8%, em julho.

Aly também destaca as evoluções do setor de turismo no município. “A gestão dos atrativos e os novos investimentos em segurança e infraestrutura fizeram diferença. Quando uma cidade oferece estrutura organizada e atrações diversificadas, naturalmente se torna um destino cobiçado”.

A CITUR informou ainda que o total de visitantes em todas as atrações da cidade foi de quase um milhão no ano passado. Segundo a administradora, o Parque do Cristo recebeu cerca de 620 mil pessoas, e o teleférico mais de 185 mil. De acordo com a empresa, a média anterior de visitantes no Parque do Cristo era menor que 250 mil pessoas por ano.

Medidas e investimentos do trade turístico

Conforme detalha Aly, o trade turístico de Poços de Caldas tem se dedicado para atender ao crescente fluxo de turistas. “A profissionalização dos serviços turísticos com guias capacitados, atendimento qualificado e roteiros bem estruturados tem sido prioridade, juntamente com a revitalização de pontos turísticos, ampliação dos serviços de transporte e modernização dos espaços públicos”.

O empresário ressalta que a diversificação das atrações ao longo do ano é outra estratégia do segmento de turismo para destacar a cidade. “Com a criação de eventos em períodos de menor movimento, Poços de Caldas garante que o turismo não seja algo sazonal, mas sim uma atividade contínua. Isso movimenta a economia e fortalece a identidade da cidade como um dos principais destinos mineiros”.

Para Aly a diversificação do turismo é importante para atrair diferentes perfis de turistas. “Investir em espaços interativos para crianças, passeios educativos e atrações para várias idades, torna a cidade uma opção para as famílias, enquanto atividades ao ar livre, como trilhas, esportes radicais e festivais culturais, tornam o destino atrativo para jovens e casais”.

O turismo de bem-estar, junto do turismo rural e ecológico – por oferecer contato direto com a natureza - também é um potencial da cidade, devido às águas termais e ao clima tranquilo, que proporciona a criação de roteiros voltados para relaxamento, spas e retiros de saúde.

Segundo o empresário, as principais ferramentas para a diversificação são a comunicação e a segmentação do turismo. “Criar campanhas específicas para cada perfil de viajante, com destaque para os diferenciais da cidade para cada público, faz com que Poços de Caldas amplie ainda mais sua base de visitantes e conquiste novos mercados”.

Impacto da procura crescente na rede hoteleira

De acordo com informações divulgadas pelo portal oficial da administração pública do município, Poços de Caldas conta com uma rede hoteleira de cerca de 10 mil leitos e 50 hotéis.

Aly reforça a ampliação do segmento de hospedagens. Segundo ele, a alta procura pelo destino refletiu na diversificação da oferta de acomodações e, além dos hotéis tradicionais, hoje Poços de Caldas conta com pousadas e resorts, adaptando-se e aproveitando os diferentes perfis de turistas.

“A demanda por hospedagem aumentou consideravelmente. E isso tem sido um incentivo para muitos hotéis modernizarem suas instalações, elevando a qualidade do serviço e aumentando a competitividade entre os estabelecimentos”, pontua o empresário.

Além disso, aponta o empresário, outros setores da economia local se beneficiam com o turismo. “Quanto mais visitantes circulam pela cidade, maior é o impacto positivo na economia local, gerando empregos e fortalecendo o desenvolvimento sustentável da região. O comércio local, o setor de gastronomia, o segmento de transportes e até mesmo profissionais autônomos, como fotógrafos e artesãos são beneficiados também”.

As projeções do relatório da Booking indicam a possibilidade de Poços de Caldas ocupar o segundo lugar como destino turístico mais pesquisado de Minas Gerais em 2025.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hotel/nacional-inn-pocos-de-caldas