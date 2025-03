Casal diz que filha morreu por acidente, mas autópsia revela crime

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A pequena Zamora tinha quase seis meses quando morreu, em dezembro de 2024. A mãe, Zayla Goodwin, e o namorado, Nathaniel Davis, disseram que se descuidaram da pequena, que morreu por um acidente. No entanto, após autópsia ser realizada no corpo da garota e na casa da família, o casal foi preso e acusado de assassinar a menina.

Zayla Goodwin e Nathaniel Davis foram presos em 20 de março de 2025, de acordo com comunicado à imprensa do Gabinete do Xerife de Jacksonville, nos Estados Unidos, e agora enfrentam várias acusações em relação à morte dela. Os dois eram acusados de negligência infantil.

Mas agora Zayla é acusada de homicídio culposo agravado, enquanto seu namorado foi acusado de homicídio de primeiro grau, abuso infantil agravado, adulteração de provas e duas acusações de agressão sexual. A mudança aconteceu depois que um legista comprovou que a morte da criança foi um homicídio. Foram encontradas evidências de traumatismo contundente e metanfetamina no organismo da criança.

No dia da morte, a bebê foi encontrada pela polícia após uma parada cardíaca, sem resposta e com múltiplos ferimentos. Depois de ser levada às pressas para o hospital, a menina não resistiu.

Na ocasião, a mãe disse que acordou com o namorado gritando que havia encontrado a criança de bruços na cama. Ele fazia uma manobra de ressuscitação, enquanto Zayla chamou a emergência.

A investigação mostrou que a criança fraturas em um braço e nas duas pernas, além de ter marcas de enforcamento ao redor do pescoço, hematomas e arranhões por todo o corpo. O corpo também revelou evidências de abuso sexual.

A residência do casal também foi investigada, onde as autoridades descobriram bandagens, fraldas e cobertores ensanguentados, bem como drogas e apetrechos para drogas. Uma vizinha, em depoimento para a polícia, contou que viu ferimentos na menina e perguntou para a mãe o que tinha acontecido.

A mãe disse que a criança "caiu na banheira" na semana anterior, quando o namorado estava dando banho nela. De acordo com especialista ouvido no julgamento, uma criança com ferimentos nas pernas como os encontrados em Zamora teria sofrido imensa dor, e que faria com que qualquer cuidador razoável procurasse atendimento médico.

Com base em um exame da criança, os legistas concluíram que os ferimentos tinham menos de 10 dias no momento de sua morte. O pai do bebê, Brandon Foe, comemorou o aumento das acusações de Goodwin e Davis.

"Quando os detetives me mostraram todas as evidências que me contaram, eu sabia que seria estúpido se acreditasse que eles não fizeram isso de propósito. O jogo da espera foi a coisa mais difícil sobre isso, mas agora que eles aumentaram as acusações, eu sei que eles estão fazendo do jeito que disseram que fariam”, declarou em entrevista à News4Jax.

Ele também expressou sua própria dor por não ter conseguido ajudar sua filha. "Me dói saber que não pude estar lá como pai para proteger minha filha. Tenho certeza de que tudo vai acontecer do jeito que deveria. Só espero que eles sejam punidos da melhor forma possível”, declarou. Zayla Goodwin e Nathaniel Davis seguem presos, sem direito à fiança.