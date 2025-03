Homem tenta fazer cirurgia em si mesmo com tutoriais no YouTube e acaba mal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O indiano Raja Babu, de 32 anos, tomou uma atitude drástica para acabar com suas dores abdominais. Ele resolveu fazer uma cirurgia em si mesmo, seguindo tutoriais do YouTube. A operação deu errado e o homem quase morreu.

De acordo com a imprensa indiana, o administrador estava sofrendo com dores há meses. Mesmo passando por vários médicos, ele não recebeu um diagnóstico. Diante da falta de respostas, ele decidiu pesquisar na internet.









O homem concluiu que estava com apendicite – ignorando que havia removido o apêndice em uma cirurgia realizada 18 anos antes. Aflito, ele assistiu a vídeos no YouTube sobre procedimentos cirúrgicos e reuniu suprimentos básicos para a operação.





Na quarta-feira, de acordo com TheWeek, aplicou um anestésico local em sua veia e, sozinho, fez uma incisão de 18 centímetros no abdômen para explorar a causa da dor. Depois de não conseguir remover nada, ele se deu 11 pontos. Mas logo depois, a dor se tornou insuportável, e sua família o levou às pressas para o hospital.









Os médicos ficaram chocados com a gravidade da condição do homem e, dado o alto risco de infecção e complicações internas, eles administraram os primeiros socorros. O administrador foi encaminhado para um hospital de maior complexidade, onde segue internado.

Segundo a mídia local, a família de Babu informou que a condição dele está estável e a recuperação vai bem. "Os médicos do hospital nos informaram que Raja Babu havia cortado apenas a camada superior do abdômen, deixando seus órgãos internos ilesos", explicou um sobrinho dele.