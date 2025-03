Papa Francisco se recupera com reabilitação, missa e trabalho

O papa Francisco, que no domingo retornou para sua residência no Vaticano depois de passar mais de cinco semanas hospitalizado, está se recuperando com reabilitação, ao mesmo tempo que trabalha em suas "atividades profissionais" e concelebra a missa, afirmou nesta terça-feira (25) o Vaticano.

Francisco prossegue com a terapia farmacológica e a fisioterapia, em particular a reabilitação respiratória "para recuperar completamente o uso da respiração e da fala", anunciou o serviço de imprensa da Santa Sé, sem especificar quando acontecerá a próxima aparição pública.

Após 38 dias de hospitalização por uma pneumonia dupla que colocou sua vida em perigo duas vezes, o papa argentino de 88 anos retornou no domingo para a Casa de Santa Marta, a residência em que vive.

Segundo o Vaticano, o papa concelebra a missa na capela do segundo andar. Nos últimos dois dias, ele não recebeu visitas "além de seus colaboradores mais próximos".

O pontífice deve permanecer convalescente por pelo menos dois meses após sua longa hospitalização devido ao problema de saúde mais grave desde sua eleição em 2013, durante a qual seu prognóstico foi considerado "reservado" por vários dias.

Francisco não presidirá na quarta-feira a tradicional audiência geral semanal e o texto de sua catequese será transmitido por escrito, informou o Vaticano, que aponta que "provavelmente" também não estará presente na oração do Angelus de domingo.

A primeira aparição pública desde sua hospitalização, em 14 de fevereiro, aconteceu no domingo passado, quando Jorge Mario Bergoglio apareceu debilitado e com a voz frágil saudando a multidão na sacada do hospital.

