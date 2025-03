Noiva é encontrada morta em banheiro durante lua de mel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A americana Christe Chen era só sorrisos no dia do seu casamento com Bradley Robert Dawson, em fevereiro de 2022. Os dois estavam juntos há apenas três meses. Após a cerimônia, os dois embarcaram em uma viagem de lua de mel luxuosa para as praias paradisíacas de Fiji. Mas a história de amor foi interrompida após a mulher ser encontrada morta no banheiro do hotel que estava hospedada. Ela foi assassinada.

O casal se conheceu em novembro de 2021 e fez seus votos apenas três meses depois, logo após Dawson finalizar seu divórcio de sua primeira esposa. O relacionamento foi tão rápido que alguns familiares de Christe só conheceram Bradley no dia da cerimônia.

Após o casamento, os recém-casados se mudaram para sua nova casa em Tennessee, nos Estados Unidos. Christe era dona de uma padaria, enquanto Bradley trabalhava no departamento de TI de uma instituição de caridade sem fins lucrativos para crianças.

O casal parecia estar completamente apaixonado e fez com que parentes e amigos acreditassem que eles eram almas gêmeas. Em julho de 2022, eles partiram para a lua de mel, um presente generoso dos pais de Christe.

Eles foram para Fiji, onde Bradley tinha se casado pela primeira vez em 2019, e Christe já tinha visitado a ilha com os pais. O casal ficou em um hotel luxuoso, que já foi palco de lua de mel de Britney Spears com o ex Kevin Federline, em 2004.

Sonho virou pesadelo

Depois de passar dois dias nesse verdadeiro paraíso, a equipe do hotel percebeu que o casal não tinha aparecido nem para o café da manhã nem para o almoço. Mais tarde, um funcionário foi até o chalé deles e encontraram o corpo de Christe no banheiro, caído no pequeno espaço entre o vaso sanitário e a parede. A tampa do vaso estava quebrada.

O corpo estava coberto de sangue, com vários ferimentos, incluindo traumatismo craniano e lacerações no rosto. Dawson tinha desaparecido. A polícia descobriu que ele tinha pegado um caiaque e conseguiu chegar ao outro lado da ilha.

Ele tinha levado o passaporte, dinheiro e pertences pessoais. Bradley havia deliberadamente deixado para trás seu relógio GPS e telefone para evitar ser rastreado. Posteriormente, ele foi encontrado e preso.

Outros hóspedes do hotel relataram que o casal estava em um evento na noite anterior, onde estavam bebendo e foram vistos discutindo ao saírem. Mais tarde, os “vizinhos” ouviram ruídos vindos do quarto.

O corpo de Christe estava tão danificado que não pôde ser levado de volta aos Estados Unidos. Ela foi cremada no Fiji.

O caso foi julgado no Fiji, em dezembro do ano passado. Bradley disse que saiu no caiaque para dar tempo para a esposa “esfriar a cabeça” após uma discussão. De acordo com a defesa, a morte de Christe foi um acidente e não havia evidências de que Dawson havia assassinado a esposa e que ele não estava tentando fugir.

Após um julgamento de uma semana, Dawson foi considerado culpado de assassinato. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua em fevereiro, com o sistema de justiça de Fiji decretando que ele deve cumprir pelo menos 18 anos antes de ser elegível para um perdão.

"Sua conduta após o incidente foi terrível. Tendo infligido ferimentos graves e fatais ao falecido, você fugiu da cena do crime”, repreendeu o juiz responsável pelo caso.