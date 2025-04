Vídeo: funcionária de restaurante espanta clientes de forma inusitada

Uma cena inusitada registrada em uma unidade da rede de restaurantes Olive Garden, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e gerou polêmica entre internautas. No vídeo, publicado no TikTok no dia 4 de abril por um funcionário identificado como Zaiah Adams, uma colega de trabalho é vista usando um aspirador de pó barulhento como forma de apressar clientes que chegaram 20 minutos antes do fechamento do restaurante.

A gravação, que já acumulou quase 10 milhões de visualizações e mais de 6 mil comentários, mostra a funcionária caminhando pelo salão com o equipamento, que emite um som estridente, semelhante a uma sirene. Na legenda, Adams ironiza: "POV: pegaram uma mesa 20 minutos antes do horário de fechamento. Então você usa um aspirador quebrado para tirá-los rapidamente".

A atitude da funcionária dividiu opiniões na plataforma. Enquanto alguns usuários criticaram a postura e defenderam o direito dos clientes de aproveitar a refeição, outros demonstraram apoio à mulher, relatando experiências parecidas no setor de atendimento.

"Como uma pessoa da indústria, eu teria apenas feito meu trabalho e deixado que eles aproveitassem a refeição. Não é culpa deles que você tem um turno que inclui o fechamento do restaurante", comentou um usuário em defesa dos consumidores.

Já entre os que se solidarizaram com a funcionária, muitos destacaram os desafios enfrentados por trabalhadores que precisam conciliar o encerramento do expediente com compromissos pessoais. "Nossa equipe tem ônibus para pegar, crianças para buscar com as babás. Não permita que os clientes desconsiderem seu tempo", escreveu outro internauta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do debate sério, o episódio também gerou reações bem-humoradas. Algumas pessoas disseram que, ao ouvir o barulho, pensariam se tratar de uma emergência real. "Eu sairia correndo, achando que era um furacão ou sequestro", brincou uma mulher.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice