Influencer leva ‘copo gigante’ para aproveitar promoção em loja de iogurte

Uma promoção da rede norte-americana de frozen yogurt, Menchie’s, causou um alvoroço nas redes sociais após o influenciador Amin Shaykho, testar seus limites de forma inusitada no dia 25 de março. A oferta, chamada "Traga seu próprio copo", permitia que os consumidores preenchessem seus recipientes com a sobremesa por um valor fixo de US$ 5 (aproximadamente R$ 28,56). No entanto, o rapaz decidiu levar um copo extra grande, o que gerou risos, mas também reflexões sobre as consequências de sua atitude.

Shaykho, famoso por desafiar promoções de restaurantes e lojas, apareceu em um vídeo no TikTok com um recipiente tão grande que teve dificuldades para entrar na loja. Em um registro detalhado, que já soma 2,7 milhões de visualizações, ele mostrou o processo de confirmação da oferta com um funcionário e o trabalho árduo de preencher o copo gigante.

O vídeo rapidamente ganhou notoriedade, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns acharam a cena divertida, outros questionaram a viabilidade financeira para a Menchie’s, sugerindo que a companhia poderia sofrer prejuízos caso outras pessoas replicassem o feito. Alguns até cogitaram que a rede poderia revisar a promoção para evitar possíveis abusos no futuro.

E no Brasil?

O caso de Menchie’s não é um fenômeno isolado. No Brasil, a rede de cinemas Cinemark lançou em março uma ação semelhante com a campanha “Traga seu Balde” durante o “Dia da Pipoca”. O objetivo era permitir que os clientes levassem qualquer recipiente impermeável e limpo para enchê-lo com até 10 litros de pipoca por R$ 19,90.

A promoção rapidamente viralizou nas redes sociais, com pessoas mostrando objetos inusitados, como bolsas, caixas d’água, bagagens e tanquinhos de lavar roupa, sendo usados como baldes de pipoca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A situação mais comentada foi a de um influenciador que levou uma caixa d’água gigante, ocupando uma poltrona inteira do cinema.

Ambas as campanhas geraram discussões acaloradas sobre os impactos financeiros para as empresas envolvidas e se promoções desse tipo poderiam ser limitadas no futuro.