Influenciadora que teve intoxicação alimentar revela diagnóstico assustador

A TikToker britânica, Ella Rhian, de 30 anos, viralizou esta semana ao participar de uma trend que consiste em contar histórias sob a perspectiva do passado. Na postagem, a garota coloca um vídeo na praia com a legenda: “Ela não sabe ainda, mas nesse feriado vai comer comida de rua e ter uma intoxicação alimentar, o que vai desencadear uma doença autoimune sem cura, que a deixará cronicamente doente pelo resto da vida”, referindo-se a si mesma.

A publicação, que já conta com 1,2 milhão de curtidas e quase 14 milhões de visualizações, provocou diversas dúvidas entre os internautas que se assustaram com a situação.

Em entrevista à colunista Caitlin Hornik, do jornal britânico The Independent, a moça compartilha: “O mais estranho sobre isso é que eu estava mais saudável do que nunca”. Ela revela que foi diagnosticada com colite ulcerativa, uma forma de Doença Inflamatória Intestinal (DII) para a qual não há cura, e se lembra de pensar que sua saúde intestinal estava ótima: “Eu bebia kefir todos os dias”.

A britânica diz que a intoxicação alimentar inicial foi possivelmente desencadeada por um sanduíche Bánh mì que ela comprou de um vendedor ambulante enquanto viajava pelo Vietnã em um dia quente e úmido em setembro de 2023.

Naquele momento, estava com seu namorado e sua família, que se reunia para o casamento de seu primo. “Não são condições ideais para a propagação de bactérias, mas estranhamente, não me senti mal imediatamente”, recorda.

Dois dias depois, no dia da festa de casamento, adoeceu: “Eu nunca me senti assim. Havia algo diferente nessa intoxicação alimentar”. Mais tarde, ela precisou correr para o banheiro de um restaurante próximo, com medo de não chegar a tempo.

Depois do ocorrido, Rhian se recuperou suficientemente para continuar a viagem, que contemplaria outros países, mas com o passar do tempo, foi piorando e sentindo os sintomas cada vez mais fortes. Quando retornou para casa, sentiu-se ainda pior: “Fiquei acordada a noite toda em agonia com meu estômago e foi nesse ponto que eu fiquei tipo, isso é meio estranho”, disse.

Mas foi quando encontrou sangue em suas fezes que decidiu que precisava procurar por um médico urgentemente. Ao realizar uma série de consultas, a doença autoimune foi confirmada.

A causa exata da condição permanece desconhecida. Anteriormente, suspeitava-se de que fosse devido a sua alimentação e estresse, porém agora, os profissionais sabem que esses fatores podem agravar a condição, mas não são a causa dela.

“Eles dizem que não há causa e não há como saber o que a desencadeou. Mas você conhece seu corpo”, diz Rhian. “Foi definitivamente um golpe de azar e eu tinha a predisposição genética para ter isso”.

A enfermidade ocorre quando o corpo ataca erroneamente células saudáveis, causando inflamação. A colite ulcerativa e a doença de Crohn são duas das formas mais comuns de DII. Ela afeta cerca de 3 milhões de pessoas nos EUA e 500 mil pessoas no Reino Unido.

Os médicos descobriram que a intoxicação alimentar recorrente e a inflamação resultante podem desencadear DII, apoiando a crença de Rhian de que sua condição começou com o sanduíche vietnamita.

Mesmo depois de ter passado por tudo isso, ela defende a importância de viajar para outros lugares e diz que é uma das “coisas mais enriquecedoras que você pode fazer na vida”. Seu único alerta é para tomar cuidado com comidas de rua: “Eu diria para comer apenas comida bem quente, evite gelo e salada quando estiver viajando”, avisa. “Definitivamente, não tenha medo de viajar”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos