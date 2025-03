'Ilha em SP é o lugar mais mortal do mundo', diz youtuber

O influenciador digital James Stephen “Jimmy” Donaldson, mais conhecido como MrBeast, recentemente se aventurou pelos "cinco lugares mais mortais do planeta" e descreveu a Ilha da Queimada Grande, popularmente chamada de Ilha das Cobras, localizada entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral paulista, como o mais perigoso de todos.

Acumulando 378 milhões de inscritos no YouTube, o criador compartilhou um vídeo em que passa uma noite no espaço, colaborando com cientistas para a captura de algumas das cobras mais venenosas do mundo. A postagem já soma mais de 48 milhões de visualizações.

A Ilha das Cobras: um território perigoso

A Ilha das Cobras é famosa por ser um dos locais mais letais do planeta, apresentando uma densidade impressionante de aproximadamente 45 cobras por hectare. Além disso, é o único habitat da jararaca-ilhoa, uma das cobras mais mortais que existem.

Para visitar o local, é necessário obter autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gerencia a área como uma unidade de preservação ambiental.

Riscos imensos: a sobrevivência no local

Durante sua estadia, MrBeast acampou com amigos e cientistas, todos equipados com proteções especiais para evitar as mordidas mortais. Contudo, o maior perigo não vem apenas do solo, mas também das árvores, onde as cobras podem cair repentinamente sobre os visitantes.

Ele participou ativamente da pesquisa científica, auxiliando a localizar os répteis para que o veneno deles fosse extraído. Esse veneno tem um grande potencial medicinal: ele pode ser usado para produzir antídotos capazes de salvar milhares de vidas, tratando até 90% das picadas de serpentes no Brasil.

Em tom de brincadeira, MrBeast fez uma piada sobre o cientista que, acidentalmente, deixou cair uma cobra. "Ele falou que a cobra escapou como eu falo quando deixo o meu telefone cair", comentou, entre risos.

Ao anoitecer, o grupo se concentrou na sobrevivência e montou um acampamento improvisado, com a sensação de que a qualquer momento poderiam ser atacados. "Eu não tenho ideia se essas tendas são à prova de cobras... Acordamos com uma coisa em mente: sair da ilha o mais rápido possível", diz.

Apesar de ser repleto de perigos, o norte-americano também destacou a beleza da paisagem. "Olha, para uma ilha cheia de máquinas de matar, aqui é bem bonito", afirmou com sua característica forma humorística de narrar.



Informações inusitadas

Durante o conteúdo, MrBeast compartilhou algumas curiosidades, destacando que uma mordida de uma dessas espécies pode matar uma pessoa em menos de uma hora. Esse dado deixou um de seus amigos visivelmente assustado, comentando: "É meio assustador pensar que eu posso morrer a qualquer momento”.

O youtuber também explicou que as cobras da ilha não têm muitas presas terrestres, pois esses animais foram exterminados, e agora elas dependem principalmente dos pássaros para se alimentar. "A qualquer momento, uma cobra pode pular de uma árvore e picar a gente".

Ranking dos locais mortais

O influencer fez um ranking dos cinco lugares mais mortais do planeta, com a Ilha das Cobras ocupando o primeiro lugar. Confira o ranking completo:

Ilha das Cobras (Brasil) – O local mais letal, devido a concentração altíssima de cobras venenosas e a presença de uma espécie rara e extremamente perigosa. Cataratas de Gocta (Peru) – A trilha íngreme e escorregadia pode ser fatal, com a força da água da cachoeira podendo derrubar pessoas de uma altura de 300 metros. Estrada da Morte (Bolívia) – Uma estrada estreita, que se estende ao longo de precipícios de até 300 metros. MrBeast teve permissão para gravar no espaço, que é conhecido pelo alto índice de acidentes fatais. Cachoeira Congelada (Europa) – Em uma perigosa expedição, o influencer e seus amigos tentaram escalar uma gigantesca cachoeira congelada. Durante a aventura, um dos integrantes desistiu devido aos riscos extremos. Safári (África) – MrBeast passou uma noite em uma jaula cercada por animais selvagens, como leões, guepardos e hipopótamos, com o objetivo de testar seus limites em um ambiente de risco elevado.



