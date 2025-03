SP é a cidade mais buscada para viagens nacionais em 2025

São Paulo está no topo da lista de destinos mais buscados pelos brasileiros para viagens em 2025. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Kayak e compartilhada pelo portal Terra. Mesmo com aumento de 27% nos preços das passagens, em comparação com o mesmo período do ano passado, o levantamento coloca a capital paulista à frente de tradicionais destinos turísticos como Rio de Janeiro, Recife e Salvador.



Conforme avalia Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hoteis, detentora da unidade Nacional Inn Jaraguá São Paulo, um dos principais motivos para a alta demanda por São Paulo é a diversidade de atrações culturais e de entretenimento que a cidade oferece. Com uma vasta gama de museus, teatros, galerias de arte e eventos culturais, a cidade se destaca como um polo cultural. “Isso atrai tanto quem viaja a lazer quanto quem vem a trabalho”.



“Outro ponto importante é que o turismo corporativo voltou com tudo depois da pandemia. As grandes feiras e congressos estão movimentando bastante a cidade. Além disso, com um dos maiores aeroportos do país, Guarulhos possui conexões para diversos lugares. Sem contar que a cidade tem hospedagens para todos os perfis, o que a torna ainda mais acessível”, ressalta o diretor.



Mesmo com São Paulo liderando o ranking de destinos mais buscados, os brasileiros parecem fiéis aos seus interesses de viagem para a região Nordeste do país em 2025, já que sete cidades da região formam o top 10. “O Brasil sempre foi um país de turismo praiano, mas o fato de São Paulo estar na liderança indica que as pessoas estão buscando experiências diferentes. Cultura, negócios e entretenimento estão pesando mais na decisão de viagem”, aponta Aly.



“Além disso, São Paulo tem uma oferta muito mais variada e intensa. Enquanto o Rio e Salvador brilham na alta temporada, a capital paulista funciona o ano inteiro, sem depender de épocas específicas. Embora a cidade tenha desafios na área da segurança, ela oferece muitas opções de lazer em ambientes fechados, o que pode passar uma sensação maior de conforto para alguns turistas”, acrescenta.



Na lista das dez cidades mais procuradas para viagens estão São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Maceió, João Pessoa, Porto Seguro, Natal e Florianópolis.



Com um vasto calendário de eventos, que inclui feiras, festivais e shows internacionais, o diretor da Rede Nacional Inn acredita que a capital paulista deve manter o fluxo de turistas em alta ao longo do ano. “São Paulo tem restaurantes premiados, exposições e novas casas de show. A cidade está sempre se renovando, então mesmo quem já veio, encontra um bom motivo para voltar. De maneira geral, a cidade já se consolidou como um dos destinos mais desejados do Brasil”.



Rede hoteleira deve se preparar



Com a procura em alta, Aly ressalta a possibilidade do surgimento de novos empreendimentos na cidade, o que pode significar que os hotéis já estabelecidos precisam inovar para manter o nível de qualidade e atratividade.



“Com o turismo de negócios em alta, faz sentido investir em infraestrutura para eventos corporativos. Já para os turistas de lazer, vale criar pacotes que incluem ingressos para shows, museus ou experiências gastronômicas. Afinal, não basta atrair visitantes, é preciso fazer com que eles queiram voltar”.



O diretor explica ainda que muitos hotéis estão apostando em tecnologia para melhorar a experiência dos hóspedes, com check-in digital, serviços personalizados via aplicativo e até quartos mais sustentáveis. “Essa modernização pode ser um diferencial importante para atrair mais visitantes. Além disso, os turistas estão buscando muito mais do que apenas um quarto para dormir – querem vivências completas”.



“Hoje, com a tecnologia, os hotéis conseguem conhecer melhor o perfil dos hóspedes e oferecer serviços sob medida. Promoções estratégicas, campanhas bem-feitas e parcerias com influenciadores podem ser grandes aliados para atrair mais clientes. Se o setor souber aproveitar esse bom momento, 2025 tem tudo para ser um ano excelente para a hotelaria”, finaliza.

