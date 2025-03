Mapa do Turismo Brasileiro: Sorocaba alcança categoria A

Sorocaba alcançou o nível mais alto de classificação turística do Ministério do Turismo (MTur), a categoria A. O sistema de categorização é uma ferramenta de identificação do desempenho econômico do setor turístico municipal das cidades listadas no Mapa do Turismo Brasileiro.

O Mapa do Turismo Brasileiro, é por sua vez, um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo, para nortear a implementação de políticas públicas nos territórios identificados, com o objetivo de desenvolver o setor de maneira regionalizada e descentralizada para cada categoria de municípios.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis – da qual faz parte o Golden Park Sorocaba – considera que a conquista é um grande reconhecimento do potencial turístico da cidade. “Isso significa que Sorocaba está no mesmo nível de destinos consagrados no país, e reforça sua importância no cenário turístico”.

Para integrar o mapa, os municípios passam por avaliação de cinco variáveis relacionadas à economia do turismo: quantidade de estabelecimentos de hospedagem; quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem; quantidade estimada de visitantes domésticos; quantidade estimada de visitantes internacionais; e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem.

Segundo o empresário, a classificação valoriza um trabalho que vem sendo feito para fortalecer o turismo local. “O município tem investido na infraestrutura, promovido eventos e buscado integrar sua oferta turística com a região. Além de um reconhecimento, é também uma responsabilidade. A cidade precisa manter essa qualidade turística e continuar atraindo mais visitantes”.

Conforme aponta Aly, a classificação pode atrair mais investimentos para o setor turístico da cidade. “Grandes redes hoteleiras, empresas de entretenimento e até marcas de gastronomia podem enxergar em Sorocaba um destino promissor para novos empreendimentos. Além disso, o setor público também pode captar mais recursos para melhorar ainda mais a infraestrutura turística”.

Sorocaba integra a Região Turística “História & Aventuras”, caracterizada por paisagens naturais e patrimônio histórico-cultural, composta por cinco municípios: Araçoiaba da Serra, Iperó, Salto de Pirapora, Sorocaba e Votorantim

Para Aly, a classificação pode impulsionar tanto o turismo quanto a economia local. “Quando uma cidade recebe um selo de destaque, ela automaticamente passa a ser mais procurada, tanto por turistas quanto por investidores do setor. O fluxo de visitantes deve aumentar, e isso movimenta diversos segmentos, desde hotéis até restaurantes, comércio e serviços turísticos”.

O empresário destaca, ainda, que a valorização turística também melhora a autoestima da população local. “Quando uma cidade se torna referência, seus moradores passam a enxergá-la com ainda mais orgulho, o que pode estimular novos negócios e iniciativas dentro do próprio município. Isso fortalece a identidade da cidade e incentiva projetos que mantêm viva a história e as tradições da região”.

Em dezembro de 2024, o Ministério do Turismo (MTur) divulgou a atualização da categorização do Mapa do Turismo Brasileiro: 129 municípios, além das 27 capitais, estão na categoria “A”, e o número de municípios na categoria cresceu 151%. As cidades foram agrupadas no Mapa do Turismo Brasileiro em cinco categorias, A, B, C, D e E, de acordo com o resultado obtido na avaliação das variáveis relacionadas à economia do segmento.

Aly reforça que a divulgação do destino deve ser uma prioridade. Para ele, Sorocaba precisa continuar se promovendo, tanto no digital quanto no offline. “Parcerias com influenciadores, campanhas turísticas criativas e participação em feiras do setor podem garantir que a cidade permaneça no radar dos viajantes”.

Ao todo, 349 regiões turísticas, compostas por 2702 municípios, estão mapeados na ferramenta do MTur, que em março de 2025 passou a categorizar as cidades em Municípios turísticos, Municípios com oferta turística complementar e Municípios de apoio ao turismo. De acordo com a pasta, os “municípios turísticos”, até então agrupados nas categorias A e B, concentram os maiores fluxos de visitantes e detêm os principais atrativos e serviços turísticos.

Para o empresário, as expectativas da rede hoteleira de Sorocaba em 2025 são positivas e podem estimular melhorias no setor. “A rede hoteleira deve sentir um impacto significativo na ocupação dos quartos. A tendência é que eventos, feiras e turismo de lazer cresçam, trazendo mais movimento para os hotéis. A expectativa é que Sorocaba se consolide ainda mais no turismo regional e como um dos principais destinos no interior de São Paulo”, finaliza o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

