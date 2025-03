Kanye West acusa Kim Kardashian por tráfico sexual

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O rapper norte-americano Kanye West fez diversos ataques à sua ex-esposa, a empresária Kim Kardashian, e à família dela em publicações no X nessa quarta-feira (19/3). Ele disse que Kim estaria ligada a uma rede de tráfico sexual e que seus filhos com ela — North, Chicago, Saint e Psalm — estariam sofrendo na mão do clã Kardashian-Jenner.

KIM KARDASHIAN IS A SEX TRAFFICKER



I DONT LIKE THAT TWIGS HAS MY DAUGHTER IN HER VIDEO DRESSING ALL GROWN I WOULD HAVE EXPECTED MORE FROM TWIGS



ITS FUCK ALL YOU NIGGAS



MY SOUL IS BLACK



AND WATCH YALL DONT BELIVE ME AND JUST SAY IM CRAZY — ye (@kanyewest) March 19, 2025





Nos posts, ele chama a ex-família de “profissionais do sexo” e faz uma comparação com a Ku Klux Klan, famosos grupo surpremacista branco. “As Kardashians são profissionais do sexo e traficam sexualmente todas as crianças negras que produzem estrategicamente”, acusou.

“Kim Kardashian é uma traficante sexual. Eu não gosto que FKA Twigs mostre minha filha em seu vídeo vestida como adulta", falou sobre um vídeo no TikTok compartilhado pela amiga de Kim.

Kanye West criticou a ex, Kim Kardashian , em posts Reprodução /X

Segundo o rapper, sua filha aparece “muito crescida, com unhas, maquiagem e perfume” de mulheres adultas. Ele também compartilhou uma foto da menina em uma tela de bloqueio do celular, dizendo que aquilo era inadequado.

“Como pai, me deixa muito desconfortável ver inúmeras fotos como essas dos meus filhos dentro do telefones deles (Kardashians). (...) Estou 100% convencido de que meus filhos estão em um esquema de tráfico sexual. A avó assinou uma sex tape”, disse. A mãe de Kim, Kris Jenner, teria vazado uma fita em que a filha e o rapper estariam fazendo sexo.

O cantor também disse que sofre perseguição de mulheres brancas e que é taxado de louco quando fala dos filhos. West também chamou as Kardashian-Jenner de “KKK (Ku Klux Klan) moderno” e afirmou que sofre bullying por causa delas e do que elas fazem com seus filhos.

Em um vídeo, apagado posteriormente da rede social, ele comentou que Kim tirou as crianças do Sunday Service, um grupo gospel fundado por ele, e que, por isso, não pode descansar. E também prometeu tirar as crianças “das mãos da Disney, da Sierra Canyon (escola que frequentam), dos pais famosos que são peças de xadrez, do clã Kardashian e da ‘mamãe Kris’”.

Outra postagem era um print de uma suposta conversa de West com um detetive que investiga a família da ex. O rapper relatou que não vê o filho Saint há seis semanas e que é hora de “tirar os garotos da situação em que todos sabem que eles estão”.

Música com P. Diddy

O novo capítulo da briga entre Kanye e Kim começou depois que o pai lançou uma música em parceria com a filha North e o rapper P. Diddy, atualmente detido em um presídio de Nova York e acusado de diversos crimes sexuais.

LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE



YE KANYE WEST

PUFF DADDY feat.

KING COMBS (PUFF Son)

NORTH WEST

JASMINE WILLIAMS (new Yeezy artist from Chicago)



NEW SONG pic.twitter.com/CAQycwkACz — YEFANATICS (@yefanatics) March 15, 2025





A socialite não se pronunciou, mas fontes próximas a Kim disseram ao site Page Six que as declarações de Kanye a deixaram "chocada". Ela não teria gostado de o rapper ter usado "esse tipo de linguagem com qualquer pessoa, muito menos quando se trata de crianças".

Kim ainda teria dito que os posts são "chocantes e ofensivos" e que mexer com as crianças é ultrapassar todos os limites. A Kardashian também teria parado de trocar mensagens com o ex e informado que a comunicação entre eles ocorreria apenas entre mediadores.