Kim Kardashian entra para o clube dos bilionários

A empresária e estrela dos reality shows Kim Kardashian atingiu uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão de dólares, anunciou a revista americana Forbes nesta terça-feira (6).



O novo status da celebridade de 40 anos é um produto de suas empresas de cosméticos e lingerie, KKW Beauty e Skims, assim como de contratos de seu reality show e com marcas para as quais ela empresta sua imagem, explicou a revista.



Em outubro de 2020, a Forbes havia estimado a fortuna de Kim Kardashian em 780 milhões de dólares.



Menos famosa quando o reality "Keeping Up With the Kardashians" foi lançado em outubro de 2007, Kim se tornou uma estrela global graças ao programa, a partir do qual construiu um império com a ajuda de sua mãe. Ela tem mais de 200 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.



Em fevereiro, Kim pediu oficialmente o divórcio de seu marido, o rapper e empresário Kanye West, após semanas de especulações sobre uma possível separação.



Atração de tapetes vermelhos e desfiles, "Kimye", como o casal foi apelidado, dava o que falar em qualquer evento ao qual comparecessem. Ela uma empresária e figura de reality show, e ele um criativo versátil reconhecido tanto na moda quanto na música.



Graças em particular a sua marca de sapatos em parceria com a Adidas, Kanye West já havia se juntado à prestigiosa lista de bilionários da Forbes em abril de 2020, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares.