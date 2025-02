Kanye West rebate críticas após esposa surgir nua no Grammy

Folhapress - O rapper Kanye West usou as redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo por expor a mulher, Bianca Censori. Ela foi praticamente nua ao Grammy.

Pelos stories do Instagram, mostrou gráficos que evidenciam que as buscas pelo nome de Bianca no Google são as maiores do mundo.

"Ela é a pessoa mais buscada no Google no planeta inteiro vestindo uma roupa da marca YZY", escreveu ele sobre a grife de criação própria.

Na postagem de West, o termo Bianca Censori tem mais de 5 milhões de buscas na web, à frente dos ganhadores da premiação e de Beyoncé, que no Grammy levou o prêmio de melhor álbum.

Mesmo com a inusitada e rápida aparição no tapete vermelho no último sábado (2/2), nem Bianca nem West vão receber algum tipo de punição. A arquiteta e esposa do cantor desfilou na entrada do evento com um tubinho transparente e deixou seios e as partes íntimas à mostra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o TMZ, a empresa responsável pelo evento não fez uma reclamação formal sobre a atitude do casal, tampouco a polícia teria sido acionada.