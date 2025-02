Entenda a história por trás de 'Not like us', do rapper Kendrick Lamar

Na madrugada desta segunda (3/2), a 67ª edição do Grammy foi realizada em Los Angeles, na Califórnia. Durante a cerimônia, o rapper Kendrick Lamar surpreendeu ao se tornar o maior vencedor da noite e ganhar todas as cinco categorias às quais foi indicado, inclusive os prêmios principais de Música do Ano e Gravação do Ano, com a canção "Not like us".

"No fim do dia, não há nada mais poderoso do que o rap. Nós somos a cultura e sempre vamos estar aqui", comentou Lamar ao receber, das mãos da cantora Diana Ross, seu quinto gramofone.

Lançada em maio de 2024, a música é uma disstrack - gênero no qual cantores insultam explicitamente pessoas com quem tem desavença - para o rapper canadense Drake. A surpresa do reconhecimento pela Academia surge pela gravidade das acusações feitas na canção, como quando Lamar acusa o rival de pedofilia e abandono paterno.

Como os rappers entraram nesta polêmica?

A disputa entre Drake e Kendrick Lamar teve início há mais de uma década, quando Kendrick cantou em "Control" (2013) que queria derrotar todos os rappers conhecidos. Após poucos comentários, a rivalidade esfriou. No entanto, voltou aos holofotes em outubro de 2023 com o lançamento da parceira de Drake com J. Cole, "First person shooter".

Nela, a dupla afirma que, ao lado de Lamar, compõem o maior trio do gênero. O rapper não gostou da inclusão e em março de 2024, na música "Like that", rebateu a citação. "Os três grandes são somente eu", cantou Kendrick Lamar.

O desentendimento se instalou neste momento e, a partir disso, diversas disstracks foram lançadas. J. Cole foi o primeiro a divulgar uma música, com o lançamento de "7 minute drill", mas logo depois se afastou da polêmica.

Em seguida, Drake lançou "Push ups" e "Taylor made freestyle", na qual debochava da longínqua amizade de Lamar com a cantora Taylor Swift e a parceria deles em "Bad Blood" (2014).

No início de maio, foi quando os rivais se envolveram em uma disputa mais intensa e lançaram cinco músicas seguidas, em que rebatiam as alegações feitas pelo outro. "6:16 in LA", "Family matters", "Meet the Grahams"', "The Heart Part 6" e o sucesso "Not like us" foram lançadas no período de dois dias.

Drake tentou manter a discussão, mas a última canção de Lamar já havia se estabelecido. Produzida em poucas horas e repleta de trocadilhos, a produção destacou o talento lírico do rapper.

Entre os trechos mais famosos estão "Mulherengo certificado? Pedófilo certificado" e "Tenta acertar um acorde e é provavelmente um lá menor" - este conectando elementos musicais com o suposto interesse de Drake por menores de idade.

Em julho de 2024, com a aceitação do público, Lamar lançou o esperado videoclipe de "Not like us", cheio de simbolismos. A produção também lhe rendeu, na última noite, o Grammy de Melhor Clipe.