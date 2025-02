Milton Nascimento recebe homenagem de filha de Will Smith após Grammy 2025

Após perder o Grammy, o cantor Milton Nascimento, de 82 anos, foi homenageado por vários artistas de todo o mundo. Uma delas foi Willow Smith, cantora e filha do ator Will Smith, que publicou alguns registros ao lado do brasileiro.

"Sem palavras", escreveu ela na legenda de imagens. O encontro aconteceu em Los Angeles. Muitos brasileiros encheram as fotos de elogios, como Fernanda Lima, Maria Gadu, Iza, Maria Bopp e Rebeca Andrade.

Na premiação, Milton Nascimento perdeu o Grammy na categoria de Melhor Álbum de Jazz Vocal para Samara Joy, cantora que venceu Anitta como artista revelação na cerimônia de 2023.

O cantor mineiro, que viajou para Los Angeles para participar do evento, concorreu pelo disco "Milton + Esperanza", que fez em parceria com a cantora e baixista americana Esperanza Spalding.

A própria Esperanza usou as redes sociais para criticar o Grammy por não ter reservado um lugar para Nascimento.

"Foi recusado a Milton um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia