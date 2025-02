Projeto da Sala Minas Gerais ousou para garantir acústica de alto nível

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Uma caixa de sapatos. Não há melhor maneira de explicar o formato tradicional de uma sala de concertos. Inicialmente, a Sala Minas Gerais obedeceria à convenção. “É um caminho hiper seguro, já feito e testado um milhão de vezes, pois vem do final do século 19”, afirma o arquiteto acústico José Augusto Nepomuceno. A Sala São Paulo, por exemplo, tem essa forma.



À medida em que as conversas foram avançando, a intenção inicial mudou. “O verdadeiro desafio não é projetar um prédio, o lindo é a existência de uma orquestra, um desafio em um país como o Brasil. E a Filarmônica era uma orquestra superjovem. Se todo mundo estava se arriscando, resolvemos arriscar junto, não repetir a gramática acadêmica das salas de concerto.”



Na Sala Minas Gerais, a plateia circunda o palco – os balcões foram moldados. “Mas, na verdade, se você olhar para cima, ela é retangular”, diz Nepomuceno. De acordo com ele, durante toda a criação do projeto, a acústica foi uma questão “absolutamente prevalente”.



Além das salas Minas Gerais e São Paulo, a Acústica & Sônica, empresa de Nepomuceno, atuou em projetos no Lincoln Center, em Nova York; na Sala Cecilia Meirelles, no Rio; no Gran Teatro Nacional de Lima, no Peru; no Teatro de San Luis Potosi, no México, entre vários outros.



Diferença

A principal diferença entre uma sala de concertos e um teatro é a existência da caixa cênica (no segundo). “Numa sala de concertos, como não tem uma parede que separa músicos da plateia, como acontece no palco italiano, palco e plateia estão no mesmo volume de ar. Além disso, numa sala, a arquitetura do prédio é como se fosse um instrumento da orquestra. Ela está ali para amplificar o som dos instrumentos. Cada volumetria de sala gera um som diferente”, diz Nepomuceno.



Todos os projetos que ele assina estão ligados a teatros, salas de concerto ou espaços culturais. “Sobre o tipo de dificuldade, de desafio profissional, a escala seria o auditório, depois o teatro multiuso, a sala de ópera, a sala de música de câmara e, por último, a sala de concerto.”



“O ofício é quase o de um relojoeiro, produzimos biscoito fino. Um projeto leva dois, três anos”, acrescenta ele. Para Nepomuceno, uma orquestra e uma sala são “dois corpos vivos dialogando e a gente escutando”.



Como profissional da acústica, o arquiteto diz que o silêncio é também um elemento essencial. Cita Arnaldo Antunes – “Foi a primeira coisa que existiu”, verso da canção “O silêncio”– para falar da questão. “Ele é fundamental para que você ouça a música de onde ela acontece. Uma coisa que me incomoda é quando as pessoas começam a bater palmas antes que o som submerja no silêncio da sala. As palmas encobrem o som do violino que está no ar.”



A paixão pela acústica vem da família. Seu escritório existe em São Paulo desde 1962, foi fundado pelo pai, o físico Lauro Xavier Nepomuceno, um dos primeiros pesquisadores independentes de acústica (ligada à indústria) do mundo.



Foi pesquisador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e, em meados dos anos 1950, mudou-se com a família para a Alemanha, onde eles viveram até 1961. Sua mãe, a fonoaudióloga Luiza de Arruda Nepomuceno, seguiu a carreira acadêmica, como docente de Acústica na Escola Paulista de Medicina.