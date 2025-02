'Quarteto Fantástico': novo filme tem primeiro trailer divulgado; assista

A Marvel lançou, nesta terça-feira (4/2), o primeiro trailer do aguardado filme de ação "Quarteto Fantástico: Primeiro Passos". O longa, principal aposta do estúdio para 2025, foi dirigido por Matt Shakman, de "WandaVision."

O elenco conta Pedro Pascal, de "The last of us", como o líder, Reed Richards. Vanessa Kirby ("The Crown") vive sua esposa, a Mulher-Invisível, enquanto Joseph Quinn ("Stranger things") e Ebon Moss-Bachrach ("O Urso") são Tocha-Humana e O Coisa, respectivamente.

O grupo de super-heróis é conhecido como "a primeira família da Marvel" pelos fãs devido ao seu sucesso nos quadrinhos. É o primeiro longa do Quarteto desde que seus direitos, que antes pertenciam à Fox, foram adquiridos pela Disney, em 2019.

A primeira adaptação, com Chris Evans e Jessica Alba, foi produzida em 2005; dez anos depois, saiu o reboot de Josh Trank, com Miles Teller e Michael B. Jordan. Ambos foram mal recebidos pela crítica e pelos fãs.

A estreia nos cinemas brasileiros ocorre em 24 de julho e começa a "Fase 6" do universo Marvel. Os filmes "Vingadores: Doomsday" e "Vingadores: Guerras Secretas" seguirão o lançamento, em 2026 e 2027.

Assista ao trailer:

