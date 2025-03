Falso Mickey Mouse ameaça com faca turistas que não pagaram por fotos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um falso Mickey Mouse está sendo procurado pela polícia por ameaçar e extorquir dinheiro de turistas em Nápoles, na Itália. O homem com roupas que parecem ser oficiais da Disney usa uma faca para fazer com que as pessoas paguem para tirar fotos com ele.

O falso Mickey virou alvo de um dossiê do deputado Francesco Emilio Borrelli. "Estamos recebendo muitos relatos sobre esse sujeito que, disfarçado de Mickey Mouse, ameaça e extorque dinheiro de turistas e cidadãos que tiram fotos com ele. Em alguns vídeos, os usuários alegaram que o homem também estava armado com uma faca”, declarou o parlamentar.

"Não podemos permitir que pessoas assim ajam sem serem perturbadas nas áreas turísticas da cidade, prejudicando a imagem de Nápoles e criando um clima de medo entre cidadãos e visitantes. Recebemos vários relatos e vídeos que mostram atitudes preocupantes, incluindo um suposto episódio de ameaça com arma. Quero uma investigação para chegar aos fatos e, se as alegações forem confirmadas, ele será pego e punido”, prometeu.

O deputado está pedindo o aumento do patrulhamento para pegar o homem em flagrante enquanto ele assedia turistas por dinheiro. "Nápoles não pode ser refém daqueles que acham que podem fazer o que quiserem sem nenhum respeito à lei”, disse.

Nas redes sociais, há diversos relatos de quem se encontrou com o mascote. “Passando mal porque o Mickey Mouse roubou nossa carteira e cortou o dedo de um amigo", diz uma postagem de dois rapazes com o personagem. “Em Nápoles, fiz um vídeo com o Mickey sem saber que ele tinha uma faca para nos ameaçar”, escreveu uma garota.

Walter Elias Disney, conhecido mundialmente como Walt Disney, foi um dos mais influentes criadores da indústria do entretenimento do século XX. E você sabia que ele é de longe o maior vencedor do Oscar?? Vem com o Flipar para ouvir a história de uma das mentes mais brilhantes do mundo. Nascido em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois, Disney revolucionou a animação e deixou um legado duradouro que continua a encantar gerações de espectadores ao redor do mundo. Youtube/Canal Oscars Desde jovem, Walt demonstrou um talento especial para o desenho. Durante sua infância, sua família se mudou para uma fazenda no Missouri, onde ele passou boa parte de sua juventude explorando a natureza e desenvolvendo suas habilidades artísticas. Flickr Orange County Archives Mais tarde, na adolescência, frequentou a Kansas City Art Institute, onde aprimorou seu talento e começou a sonhar com uma carreira no mundo da arte e da animação. wikimedia commons Florida Development Commission Sua jornada profissional começou quando trabalhou em uma agência de publicidade, onde teve contato com animação pela primeira vez. Inspirado pelas possibilidades desse meio, Disney fundou, junto com seu amigo Ub Iwerks, sua primeira empresa de animação, a Laugh-O-Gram Studio. No entanto, o empreendimento não teve sucesso financeiro e faliu. Determinado a alcançar seu sonho, Walt se mudou para Hollywood em 1923 com apenas 40 dólares no bolso e uma mala cheia de desenhos. Foi em Hollywood que Walt Disney deu os primeiros passos para construir seu império. Com seu irmão Roy O. Disney, fundou a Disney Brothers Studio, que mais tarde se tornaria a The Walt Disney Company. O primeiro grande sucesso veio em 1928 com a criação de Mickey Mouse. O personagem, estreando no curta-metragem "Steamboat Willie", não só se tornou um ícone da cultura pop, mas também foi um dos primeiros desenhos animados a utilizar som sincronizado, revolucionando a indústria da animação. Instagram @mickeymouse O sucesso de Mickey Mouse abriu caminho para a expansão da empresa. Durante os anos 1930, Disney e sua equipe produziram uma série de curtas animados inovadores e, em 1937, lançaram o primeiro longa-metragem animado da história do cinema, "Branca de Neve e os Sete Anões". Divulgação Disney Apesar do ceticismo da indústria cinematográfica, o filme foi um enorme sucesso e estabeleceu um novo padrão para a animação. Divulgação Com o sucesso de "Branca de Neve", Walt Disney continuou inovando. Durante as décadas seguintes, lançou filmes que se tornaram clássicos, como "Pinóquio" (1940), "Fantasia" (1940), "Dumbo" (1941) e "Bambi" (1942). Reprodução/ Pinóquio Cada produção trouxe avanços tecnológicos e narrativos, consolidando a Disney como referência na animação. No pós-guerra, a empresa diversificou suas produções, lançando títulos como "Cinderela" (1950), "Alice no País das Maravilhas" (1951), "Peter Pan" (1953) e "A Dama e o Vagabundo" (1955). Reprodução do site awebic.com/ Além de sua contribuição para a animação, Walt Disney também revolucionou a indústria do entretenimento com a criação da Disneylândia. Inaugurado em 1955, o parque temático foi um projeto ambicioso que materializou a visão de Disney de um mundo mágico onde crianças e adultos poderiam viver experiências únicas. flickr ljpelletier O sucesso do parque levou à criação da Walt Disney World na Flórida, que foi inaugurada em 1971, alguns anos após sua morte. A televisão também foi um campo explorado por Disney. Durante a década de 1950, ele lançou programas como "The Mickey Mouse Club" e "Disneyland", que ajudaram a consolidar a marca e expandir sua audiência. Ele entendeu o poder da televisão como uma ferramenta para conectar o público à sua visão criativa. Instagram @mickeymouse Nos últimos anos de sua vida, Walt Disney continuou inovando. Em 1964, lançou "Mary Poppins", um de seus filmes mais aclamados, que combinava live-action e animação de maneira revolucionária. Na foto, o remake de Mary Poppins, lançado em 2018 sob o nome de "O Retorno de Mary Poppins". Divulgação Disney Movies Maior indicado ao Oscar (59 vezes), ele venceu 22 prêmios: curta-metragem de animação (12); curta-metragem em Live Action (seis); documentário (dois) e documentário de curta-metragem (dois). Ganhou também quatro vezes de maneira honorária. freepik Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos, devido a complicações de um câncer de pulmão. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou vivo. A The Walt Disney Company cresceu exponencialmente após sua morte, expandindo-se para novos mercados, adquirindo estúdios como Pixar, Marvel e Lucasfilm, e se tornando uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. P.gobin wikimedia commons O impacto de Walt Disney vai além da indústria do cinema e da animação. Sua visão inovadora e sua dedicação à excelência criativa inspiraram gerações de artistas e empresários. Ele acreditava no poder dos sonhos e na importância da imaginação, deixando como legado não apenas um império do entretenimento, mas também um ideal de inovação e magia que continua a influenciar o mundo até hoje. Além disso, a empresa se consolidou no mercado de streaming com o Disney+, garantindo que suas histórias continuem sendo contadas para novas gerações. reprodução Walt Disney foi muito mais do que um animador ou um empresário; ele foi um visionário que transformou a maneira como o mundo consome entretenimento. Sua crença de que "se você pode sonhar, pode fazer" continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do globo. Seu legado permanece vivo em cada filme, personagem e parque temático, garantindo que a magia da Disney jamais desapareça. Voltar Próximo

Em meio aos relatos também tem pessoas que dizem terem sido bem tratadas pelo homem. “Tenho visto muitos vídeos com o Mickey Mouse de meninas que foram ameaçadas e outras que ele lhes pediu dinheiro repetidamente. E ainda assim nós o vemos todos os dias. Ele sempre foi gentil conosco, minha filha sempre quer tirar fotos e ele nunca pediu dinheiro”, apontou outro perfil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Em que sentido esse ratinho é uma pessoa má? Ele parecia tão fofo para nós”, testemunhou outro. Veja algumas publicações: