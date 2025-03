Vídeo: mulher tira a roupa e fere funcionários com lápis em aeroporto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher ficou nua e agrediu funcionários no Aeroporto Internacional Dallas Forth Worth, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa internacional, ela usou um lápis para as agressões e estava em um episódio maníaco.

Identificada como Samantha, ela teria atacado duas pessoas e mordido um gerente de um restaurante do aeroporto. A mulher precisou ser contida por dois seguranças. O surto aconteceu no dia 14 de março, mas só agora as imagens vieram à tona, viralizando nas redes sociais.

De acordo com o TMZ, a mulher dizia ser Vênus – a deusa romana do amor e atingiu o homem no restaurante na cabeça e no rosto com um lápis. Ela também é acusada de mordê-lo no antebraço, rompendo a pele e causando hematomas.

O vídeo do incidente que circula nas redes sociais mostra todo o momento da confusão, incluindo quando Samantha quebra uma televisão, joga água no ar, move os quadris sugestivamente e salta pelo local. Os outros viajantes observaram boquiabertos o surto.

Em um momento, uma mulher ofereceu a ela um casaco, fazendo com que a mulher nua gritasse e fugisse. Samantha foi encontrada pela polícia coberta de sangue – que não era dela – e escondida atrás de uma porta de emergência em um dos portões de embarque do aeroporto.

À polícia, ela contou que tinha esquecido de tomar sua medicação naquele dia. Não foi divulgada qual a medicação a que ela se referia.

A mulher também alegou aos policiais que estava viajando com sua filha de 8 anos. Ainda de acordo com a polícia, ela se identificou como princesas da Disney, Ariel e Pocahontas, e se referiu a si mesma como a deusa Vênus em outro momento.

Samantha afirmou que não queria machucar a si mesma ou a outros, mas disse à polícia que estava "tentando se tornar melhor e às vezes isso dói". Ela está sendo acusada de agressão agravada com arma mortal e foi detida em uma prisão de saúde mental.