Um vídeo viralizou nas redes sociais e chocou os internautas. As imagens mostram uma mulher sem calças no meio do saguão do aeroporto de Kingston, na Jamaica. Ela grita pedindo por sexo. Segundo testemunhas, ela estava sob efeito de drogas. Apesar de o vídeo ter viralizado agora, a cena aconteceu no mês de abril.





Ainda de acordo com quem estava no local, a mulher, que não foi identificada, chegou ao aeroporto e se despiu. Ela também jogou as malas e a bagagem perto dela. Aos berros, ela começou a atacar um policial que tentou contê-la.











A mulher então é imobilizada no chão por dois agentes de segurança. Ela continua a gritar e acaba algemada pela segurança do aeroporto. Uma funcionária do local cobre a mulher e coloca um pano em seu corpo. O aeroporto estava repleto de passageiros, que assistiram de perto a cena.





Não foi confirmada a autenticidade do vídeo. Bem como as autoridades não se pronunciaram sobre o que foi feito com a mulher.









Em janeiro, outro caso parecido chocou os jamaicanos. Na ocasião, uma mulher americana estava prestes a embarcar quando se despiu e começou a bater na amiga, no Aeroporto Internacional Sangster, em Montego Bay.









Um policial interveio na briga e tentou conter a mulher, que começou a agarrá-lo. Quando conseguiram controlar a situação, a mulher foi levada ao Hospital Regional de Cornwall para avaliação psiquiátrica, onde começou um tratamento.