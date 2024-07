Verônica Melendes Coronado, conhecida como Luna Bella, virou manchete nos principais jornais do México após gravar um filme pornô dentro de um vagão de metrô na capital do país. As imagens, que chocaram as redes sociais, seriam parte da produção de conteúdo da mulher no seu perfil do OnlyFans. A gravação ocorreu à noite, quando a movimentação e o patrulhamento no Sistema de Transporte Coletivo Metroviário é menor.





Luna Bella protagonizou atos sexuais explícitos com dois homens vestidos de policiais. Em uma das cenas, ela se masturba deitada no chão do vagão, com as pernas para cima, fazendo os passageiros saírem do local durante a cena. Também é possível ver que havia outros passageiros no vagão, incluindo crianças. Luna é uma das influenciadoras mexicanas de maior sucesso na plataforma de conteúdo adulto.







Embora o metrô seja considerado um dos mais movimentados do mundo, ele é conhecido devido à fama de que “tudo pode acontecer”, devido ao grande número de usuários e à falta de segurança. Existe, inclusive, a fama da prática sexual no último vagão do metrô, mesmo local onde Luna gravou seu vídeo.







Nas redes sociais, os usuários se queixam da falta de segurança e controle nos vagões, e pedem punições severas aos atores. Após a polêmica, o Sistema de Transporte Coletivo do Metrô da Cidade do México anunciou que vai reforçar a vigilância e o patrulhamento em suas 12 linhas, principalmente à noite.







O órgão ainda condenou a prática sexual explícita dentro do metrô e pediu para aos usuários que reportem qualquer ação anormal durante a viagem, a fim de evitar o uso indevido das instalações. O Metrô ainda informou que a incidência de criminalidade no sistema diminuiu 78% na atual gestão.

Não foi a primeira vez

Em 2012, Luna Bella fez sexo dentro de um vagão do metrô de Monterrey, segundo sistema mais importante do país. Na época, as autoridades locais realizaram uma investigação, resultando numa denúncia por atos imorais e danos à imagem pública da cidade.





Em uma entrevista, ela revelou que trabalhava como dançarina de uma boate e estava sob efeito de álcool e maconha. A ideia surgiu de seus clientes, que a gravaram e compartilharam o vídeo nas redes sociais.