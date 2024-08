A Ucrânia recuperou 250 corpos de seus soldados mortos, em uma das maiores operações desse tipo desde o início da invasão russa há mais de dois anos, indicou o Comitê de Coordenação ucraniano nesta sexta-feira (2).

São militares mortos nos setores de Bakhmut e Avdiivka, duas cidades do leste tomadas pelo Exército russo após meses de combates, e nas regiões de Lugansk, Kherson e Zaporizhzhya, revelou o comitê em um comunicado.

Alguns corpos foram recuperados na cidade de Mariupol, destruída pelo assédio russo nos primeiros meses da guerra em 2022, e de necrotérios na Rússia, acrescentou o comitê.

"É uma das maiores operações desse tipo", indicou à AFP seu porta-voz, Petro Iatsenko.

Os corpos serão identificados por meio de análise de DNA e depois entregues às famílias para o enterro, de acordo com o Comitê, que divulgou fotos mostrando necrotérios móveis brancos em uma estrada no campo e pessoas em trajes de proteção, alguns com o emblema da Cruz Vermelha.

O procedimento de identificação "levará semanas", às vezes meses, explicou Iatsenko.

Por sua vez, Kiev entregou à Rússia corpos de seus soldados mortos nos combates na Ucrânia, acrescentou o porta-voz sem dar mais detalhes.

O local onde foi organizada a transferência dos corpos não foi revelado, mas costuma acontecer na fronteira russo-ucraniana da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.

