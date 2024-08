O pai da judoca croata Barbara Matic se encontra sob custódia policial em Paris, acusado de agressão sexual por beijar uma voluntária dos Jogos Olímpicos de Paris-24 na boca, sem o seu consentimento, informou a promotoria.

Os fatos aconteceram na quarta-feira (31), no estádio Champ de Mars, na capital, quando a judoca tinha acabado de vencer as quartas de final na categoria até 70 kg, de acordo com o jornal Le Parisien. Ela conquistou finalmente a medalha de ouro.

A voluntária explicou aos investigadores que o pai da atleta não podia estar no local onde ela assistia à partida e que, quando sua filha venceu, ele a beijou na boca antes de sair correndo, explicou o veículo.

Uma mulher que testemunhou o ocorrido também explicou a cena aos investigadores, acrescentou o Le Parisien.

A promotoria de Paris confirmou à AFP que nesta quarta recebeu uma "denúncia de uma voluntária dos Jogos Olímpicos" sobre um "beijo não consensual" por parte do pai da campeã olímpica de judô.

A polícia convocou o homem na manhã desta quinta-feira (1°) e o levou sob custódia policial posteriormente, informou o Ministério Público.

Os eventos remetem ao ocorrido em 20 de agosto de 2023, quando o então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFFF), Luis Rubiales, deu um beijo não consensual na boca da jogadora de futebol Jennifer Hermoso, após a vitória da seleção da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo feminina.

Seu gesto provocou uma onda de indignação na Espanha e no exterior, e Rubiales pediu demissão no mês seguinte. O julgamento contra ele ocorrerá em fevereiro de 2025 por agressão sexual e coação.

