O poder da embalagem nas ações de marketing

Sempre essencial no processo de venda, a apresentação dos produtos evoluiu ao longo dos anos, indo muito além da proteção física. Hoje, a embalagem é um elemento determinante da identidade da marca, influencia a experiência do cliente e pode ser decisiva na escolha.

Basta observar o impacto que certas marcas geram apenas com suas embalagens. A Apple criou um verdadeiro ritual ao redor do ato de abrir a caixa de um novo produto. Cada detalhe – desde a textura do papel até a precisão no encaixe da tampa – é pensado para reforçar a percepção de sofisticação e exclusividade.

Mas não é apenas no setor de tecnologia que a embalagem se tornou um diferencial estratégico. No Brasil, a Natura elevou a experiência do consumidor ao incorporar fragrâncias, materiais recicláveis e um design ergonômico, alinhando sua identidade à sustentabilidade e ao bem-estar.

O e-commerce trouxe um novo desafio para as marcas. Se antes o consumidor interagia com a embalagem no ponto de venda, hoje, muitas vezes, seu primeiro contato com o produto ocorre na entrega.

O chamado "unboxing" virou parte essencial da experiência de compra. Empresas como a Amaro, no Brasil, investem em embalagens que combinam praticidade e estética, reforçando seu posicionamento premium mesmo à distância. Já a Wine, clube de assinatura de vinhos, personaliza suas caixas com informações sobre os rótulos e dicas de harmonização, agregando valor ao produto e incentivando a recompra.

Outro fator relevante é a inovação tecnológica aplicada às embalagens. QR codes interativos, etiquetas NFC e embalagens inteligentes já são realidade em diversos segmentos.

A Heineken utiliza tecnologia para garantir a autenticidade e procedência de suas cervejas, enquanto a Coca-Cola desenvolveu rótulos com realidade aumentada para promover experiências personalizadas. No setor de cosméticos, a Boticário incorporou QR codes em suas embalagens para oferecer tutoriais e informações detalhadas sobre os ingredientes, criando uma ponte direta entre o consumidor e a marca.

O impacto psicológico das cores, texturas e formatos também não pode ser ignorado. Estudos mostram que embalagens vermelhas e amarelas estimulam o apetite, explicando por que tantas redes de fast food utilizam essas cores. Já o uso de materiais foscos ou texturizados pode transmitir sofisticação e exclusividade, como acontece nos perfumes premium.

Um caso interessante é o chocolate Dengo, que combina papel reciclado e estampas artesanais para reforçar sua conexão com a cultura brasileira e com o pequeno produtor.

Sustentabilidade não é mais uma escolha, mas uma necessidade. Marcas que não repensam suas embalagens correm o risco de perder relevância. A Nestlé, ciente disso, reformulou suas embalagens para torná-las 100% recicláveis até 2025.

No setor de bebidas, a Evian lançou garrafas feitas inteiramente de plástico reciclado. No Brasil, a YVY, empresa de produtos de limpeza, adotou embalagens reutilizáveis e refis biodegradáveis, mostrando que é possível unir inovação, sustentabilidade e apelo comercial.

Além de tudo isso, a embalagem ainda influencia diretamente a logística e os custos operacionais. Empresas que otimizam o design e os materiais de suas embalagens reduzem desperdícios e melhoram a eficiência do transporte.

A Azul Linhas Aéreas adotou uma nova configuração para embalar seus kits de bordo, minimizando volume e peso, reduzindo ainda o consumo de combustível.

No setor automotivo, a Renault desenvolveu embalagens modulares para peças de reposição, facilitando o manuseio e reduzindo custos de armazenagem e transporte.

Diante desse cenário, fica claro que a embalagem não pode mais ser vista como um elemento secundário. Ela influencia a decisão de compra, reforça a identidade da marca, aprimora a experiência do consumidor e pode ser uma ferramenta poderosa de inovação e sustentabilidade.

Empresas que compreendem esse papel e investem em embalagens estratégicas não apenas se diferenciam da concorrência, mas criam conexões mais profundas com seus clientes. Afinal, em um mercado saturado, o que realmente se destaca é aquilo que consegue ser memorável desde o primeiro contato.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.