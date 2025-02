Azul suspende operações e troca aviões a partir de março em 13 cidades

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Azul Linhas Aéreas vai fazer alterações nas operações em 13 cidades a partir de março. Suspensão de atividades, mudanças em voos e mudanças de aeronaves estão previstas.

Segundo a companhia aérea, em nota encaminhada à reportagem, alterações fazem parte da adaptação da demanda de voos e também para reduzir custos com combustíveis e outros encargos.

Operações em nove cidades serão suspensas. São municípios de oito estados e que têm entre 19 mil e 483 mil habitantes, como Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), Ponta Grossa (PR) e Rio Verde (GO).

Cabo Frio (RJ) e Caldas Novas (GO) vão ter voos apenas no período de alta temporada. As partidas vão ser realizadas apenas nos meses de janeiro, julho e dezembro a partir de agora. Cabo Frio constava, inicialmente, como cidade com atividades suspensas, mas decisão foi reavaliada.

Aviões de menor capacidade vão passar a operar em Caruaru (PE). Os voos passarão a ser realizados por aeronaves Cessna Grand Caravan, para 9 passageiros.

Operações em cidades do Ceará já foram suspensas entre janeiro e fevereiro. A Azul não opera mais em Crateús (CE), Iguatu (CE), São Benedito (CE) e Sobral (CE).

Aumento de custos operacionais e ajuste de demanda e oferta justificam decisão. Segundo a Azul, impactos pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta no dólar, disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda são os motivos para a suspensão.

Clientes estão sendo acompanhados conforme as regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), disse a empresa.

CALENDÁRIO

- 3 de março: voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados somente a partir de Recife (PE).

- 10 de março: voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) vão ter como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Atividades serão suspensas nas cidades de Barreirinhas (MA), Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), São Raimundo Nonato (PI) e Três Lagoas (MS).

- Dia 31 de março: suspensão das atividades em Ponta Grossa (PR)