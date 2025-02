"Sabia que o pão de queijo é o produto mineiro mais conhecido no Japão?"

Em japonês, a palavra amizade se pronuncia, com 4 letras, 'Yjou'. Mas se um japonês perguntar para um mineiro como ele explicaria a mesma palavra, a resposta seria longa: ‘Amizade é como um café quentinho com um pão de queijo no fim da tarde – aquece o coração e traz conforto. É aquele laço que faz a gente se sentir em casa, onde a gente se ajuda e se respeita, sempre com um sorriso no rosto e um abraço apertado’.



Em 2025 se comemora os 130 anos da amizade Brasil – Japão (1895 – 2025). Em Minas Gerais, se faz um brinde à Província de Yamanashi, que possui há 52 anos um vínculo de irmandade. Para celebrar a amizades mútua, o embaixador do Japão no Brasil Teiji Hayashi se encontra em Belo Horizonte, onde participa da abertura do Festival Japão em Minas, amanhã (21/2), com uma exposição e demonstração de Sumi-ê (técnica ancestral de desenho monocromático, baseado no uso da tinta preta).

Em entrevista ao Estado Minas, o embaixador falou das comemorações dos 130 anos de amizade entre os dois países, que contará com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final do mês de março, onde receberá as honras de visita de Estado de primeira categoria. Adiantou sobre a Feira Cultural de Ozaka, que terá um grande pavilhão do Brasil e a presença de 200 empresários mineiros que vão reafirmar a importância das relações comerciais entre Brasil e Japão e surpreendeu ao dizer que o pão de queijo tem presença marcante em padarias japonesas.









2025 se comemora os 130 anos da relação de amizade entre Brasil e Japão. Qual a programação?

E já está nomeado como ano de amizade, intercâmbio de ambos países. E por isso, tanto o governo japonês como o governo brasileiro estão preparando vários eventos, intercâmbios, e também atividades culturais, turísticas, entre outras coisas. Estamos preparando a visita do presidente Lula ao Japão no final de março. Será uma visita oficial da primeira categoria. Que significa primeira categoria? No caso do Japão, somente recebemos um chefe de estado anualmente como visita de primeira categoria. Então, olha, que coisa boa. Teremos uma agenda muito frutífera.







O Festival Japão em Minas, neste final de semana em Belo Horizonte, faz parte dessas comemorações?

Sim, O Festival Japão faz parte de de uma série de eventos comemorativos dos 130 anos e, obviamente, um dos eventos mais importantes aqui no de Minas Gerais. E acreditamos que ele se torne um dos maiores festivais de Japão, no Brasil. No ano passado, recebemos aproximadamente 35 mil visitantes durante 3 dias. Para este ano, esperamos que mais pessoas possam conhecer nossa cultura, culinária e outras coisas.







Como é a relação de irmandade entre Minas e a Província de Yamanashi, no Japão?

Há 2 anos celebramos os 50 anos de aniversário de amizade de Yamanashi e Minas Gerais. Os governadores visitaram mutuamente as duas regiões. Eu diria que seria uma relação como o queijo e a goiabada. Minas, com o queijo, a Província de Yamanashi é famosa pela sua produção de frutas, bons vinhos e saquê. Então é uma combinação – vinho de Yamanashi com o queijo de Minas Gerais.







Qual a presença de produtos do Brasil e de Minas no Japão?

Praticamente todos os anos o governo de Minas Gerais promove seus produtos ou sua cultura no Japão. Cerca de 220 mil brasileiros moram no Japão e, para este público, em Tóquio temos várias churrascarias e supermercados que vendem produtos brasileiros. E também temos, há anos, festivais do Brasil, em várias cidades do Japão. Em julho temos um festival bastante grande, em Tóquio. Além de edições parecidas em Hamamatsu e outras cidades próximas à Nagoya, onde se concentra mais brasileiros.

O que o público vê nesses festivais?

Por exemplo, no festival do Brasil em Hamamatsu, tem apresentação de samba e capoeira. Além de músicas brasileiras. E, obviamente, a cultura mineira faz parte dessas atividades. Pessoalmente, tenho um amigo brasileiro que produz queijo mineiro na Província de Gunma. Ele tem uma fábrica lá, e produz queijo mineiro desde 2002. Olha que fantástico. A província tem uma comunidade brasileira bastante grande e lá há vários festivais gastronômicos com a gastronomia do Brasil.







Qual outra oportunidade os japoneses podem aprofundar na cultura do Brasil e de Minas?

De 13 de abril a 13 de outubro, vai acontecer a Exposição Universal de Osaka. Trata-se de um dos maiores eventos comerciais e culturais, que acontece a cada 5 anos no mundo. É fantástico. A segunda maior cidade do Japão espera receber, nos seis meses de feira, cerca de 3 milhões de visitantes. Não somente japoneses, mas vários estrangeiros. O governo brasileiro está montando um pavilhão nacional do Brasil para mostrar a sua cultura, produtos comerciais e entre outras coisas. Este ano, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), vai mandar uma delegação grande, como 200 empresários, para essa exposição em Ozaka. O governo japonês está trabalhando para receber bem essa missão mineira com seus produtos como café, cachaça e pão de queijo .







E já provou o pão de queijo mineiro?

Gosto do sabor e da qualidade do queijo feito em Minas. Sabia que o pão de queijo é o produto mineiro mais conhecido no Japão? Mais de 50% das padarias japonesas já vendem o produto, que já é popular e apreciado pela população. Esse número é muito grande.







Como avalia a amizade com os brasileiros?

Tenho vários amigos já no Brasil, muitos são daqui de Minas, o que me atrai é o coração. O mineiro é carinhoso. Sinto sempre muita amizade e acolhida. Eles me convidam para um café com pão de queijo. As conversas são sempre muito agradáveis.











De amanhã ( 21/2) até domingo, o Expominas, no bairro da Gameleira, em Belo Horizonte, recebe o Festival Japão em Minas. O principal objetivo é oferecer uma imersão na diversidade da cultura japonesa, destacando seus costumes e valores, além de criar oportunidades de negócios para expositores e participantes. O festival também busca fortalecer os laços sociais e econômicos entre Minas Gerais e o Japão, atuando como um canal que conecta a criatividade mineira às tradições nipônicas.

Uma das novidades vista na edição do ano passado, que se mantém nesta, é a ampliação do espaço do evento, proporcionando uma experiência mais confortável e proveitosa para o público, com mais de 28 mil metros quadrados disponíveis. O terceiro pavilhão do Expominas BH será destinado exclusivamente à Praça de Alimentação, onde os visitantes poderão saborear deliciosos pratos típicos da culinária japonesa e mineira. São esperadas mais de 35 mil pessoas, durante os 3 dias, acompanhando o crescimento da popularidade do evento nos anos anteriores.

Os ingressos já estão disponíveis para venda, com o valor de R$40 e podem ser adquiridos através da plataforma ou do aplicativo da GoFree. Também haverá venda na portaria do evento. Nesta sexta-feira (21/2), terá o “Happy Hour do Festival do Japão em Minas”, em que os ingressos terão o valor de R$20 para todos que entrarem no evento, entre 18h30 e 20h30. A promoção do ingresso é válida para compras online, selecionando o ingresso “Happy Hour”!







Expominas - Avenida Amazonas, 6200 – Gameleira