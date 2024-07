O próximo dia 30 de julho marca o Dia Internacional da Amizade, uma das relações interpessoais mais significativas e valiosas da vida. Definida como uma conexão baseada em afeto, confiança e apoio mútuo, a amizade desempenha um papel crucial no bem-estar emocional e na saúde mental.





Segundo o doutor em psicologia e diretor do Instituto Suassuna, que oferece pós-graduação e forma psicólogos, Danilo Suassuna, a amizade é uma conexão escolhida e cultivada por vontade própria, proporcionando um espaço de liberdade emocional e suporte. “Ela envolve afeto, confiança e apoio, e diversos estudos têm mostrado que a amizade tem um impacto significativo na saúde mental. Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Health and Social Behavior, indivíduos com fortes laços de amizade têm menor risco de desenvolver transtornos mentais, como depressão e ansiedade”, afirma.





De acordo com o especialista, a presença de amigos próximos está associada a um aumento nos níveis de serotonina e ocitocina, neurotransmissores que contribuem para sentimentos de bem-estar e felicidade. “Além disso, a amizade também serve como um espelho para o autoconhecimento e reconhecimento como ser humano. Através das interações e do feedback dos amigos, somos capazes de compreender melhor nossas próprias virtudes e defeitos. Essa reflexão mútua é essencial para o desenvolvimento pessoal e para a construção de uma identidade sólida e autêntica”, explica Danilo Suassuna.





Para Danilo, amizades profundas e significativas não surgem da noite para o dia. Elas exigem um investimento contínuo de tempo e energia. “Aristóteles argumenta, por exemplo, que a convivência é essencial para a formação de amizades verdadeiras. Isso significa passar tempo junto, compartilhando experiências e construindo memórias. Só então é possível desenvolver a intimidade e a confiança que caracterizam as amizades mais fortes”, avalia o especialista.





Danilo Suassuna lista estratégias para cultivar amizades:





- Comunicação regular: mantenha contato frequente, seja através de mensagens, telefonemas ou encontros presenciais. Isso fortalece os laços de amizade



- Empatia e escuta ativa: demonstre empatia e pratique a escuta ativa para a compreensão mútua e o apoio emocional

- Tempo de qualidade: passem tempo de qualidade juntos, realizando atividades de interesse comum. Isso fortalece a conexão emocional



- Suporte mútuo: esteja presente nos momentos difíceis e celebre junto as conquistas para reforçar a lealdade



- Resolução de conflitos: resolva conflitos de maneira construtiva. Isso é crucial para manter a harmonia e a longevidade da amizade