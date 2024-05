As autoridades japonesas irão implementar um sistema de reservas online para acessar a trilha mais popular do famoso monte Fuji a fim de combater a superlotação.

As trilhas em torno da montanha mais alta do Japão são cada vez mais frequentadas durante o verão, o que gera temores pela preservação do meio ambiente.

Com o objetivo de diminuir o fluxo na trilha Yoshida, a rota mais utilizada pelos excursionistas, o departamento de Yamanashi (leste) prevê limitar o número de entradas diárias ao Monte Fuji a 4.000 pessoas, que deverão pagar uma entrada de 13 dólares (67 reais).

Também será criado um sistema de reservas online. Isso permitirá aos viajantes "planejar de forma adiantada" sua ida ao monte, explicou à AFP Katsuhiro Iwama, um funcionário do governo local de Yamanashi.

As reservas online serão abertas em 20 de maio para a temporada que vai de julho a setembro.

No entanto, pelo menos 1.000 entradas poderão ser compradas diariamente no local.

O monte Fuji está coberto de neve a maior parte do ano, mas durante o verão mais de 220.000 visitantes se aventuram nessa montanha, cujo cume está a 3.776 metros.

