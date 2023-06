O encontro teve como foco o aprimoramento da parceria entre os dois países Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, realizou uma reunião na Embrapa com o embaixador japonês no Brasil, Teiji Hayashi, o presidente da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), Akihiko Tanaka, e a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá com foco no aprimoramento da parceria entre os dois países para o desenvolvimento sustentável da agropecuária tropical.





Na ocasião, discutiram-se propostas para dar continuidade à cooperação técnica entre Brasil e Japão. Fávaro ressaltou, em comunicado, a importância dessa colaboração e expressou o interesse em realizar uma missão governamental e empresarial no Japão para promover oportunidades bilaterais e avançar nos sistemas propostos.





Durante a reunião, também foi tratado o lançamento da fase de execução do 'Projeto de Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital para o Fortalecimento do Ecossistema de Inovação e a Sustentabilidade do Agro Brasileiro'.



Conforme declarou a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, o projeto permitirá a cooperação entre a agência e a estatal na transformação de pastagens de baixa produtividade em terras cultiváveis. A Jica tem parcerias com a Embrapa há 50 anos, conforme destacou o ministério.

Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do ministério, mencionou recentemente ao Broadcast Agro que a Jica tem interesse em investir na recuperação de pastagens brasileiras. Ele recordou a colaboração do Brasil com o Japão nos anos 1970, por meio da Jica, que foi fundamental para o desenvolvimento de áreas do Cerrado. A proposta inicial do governo brasileiro é que a Jica contribua na conversão de 1 milhão de hectares de pastos degradados em áreas agricultáveis, oferecendo financiamento a juros baixos para os produtores rurais. O ministério planeja realizar uma missão ao Japão no próximo mês, conforme informações da pasta.