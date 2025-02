As marcas invisíveis e o poder do marketing silencioso

Mudanças marcantes estão ocorrendo nas estratégias de marketing. Tradicionalmente, quanto maior a visibilidade, maior o impacto. Outdoors gigantescos, campanhas estonteantes e lançamentos com celebridades sempre foram as estratégias clássicas. Porém, um caminho crescente mostra que o segredo do sucesso pode estar justamente na ausência de ostentação.



As marcas invisíveis vêm ganhando espaço e conquistando clientes de forma sutil, inserindo-se na rotina sem que o consumidor perceba que está sendo impactado. Essa abordagem, longe de ser um mero acaso, é uma estratégia refinada, que transforma a maneira como produtos e serviços são consumidos.

O conceito de marca invisível não significa que a empresa não exista ou que seus produtos não sejam conhecidos. Pelo contrário, essas marcas operam de maneira tão natural que se tornam parte do dia a dia das pessoas. São marcas que se tornam tão integradas na vida dos consumidores que sua presença muitas vezes passa despercebida.



Um exemplo é o Google. Incontáveis vezes ao dia, alguém digita algo no buscador sem sequer notar que está interagindo com uma marca. O mesmo acontece com serviços como o Waze, que guia milhões de motoristas pelo melhor caminho, sem nunca precisar fazer publicidade explícita de sua presença. Outro exemplo clássico são as marcas de ingredientes industriais. A Danisco, fornecedora de aditivos para alimentos, está presente em produtos consumidos diariamente, mas seu nome raramente é lembrado pelos consumidores finais.



O mesmo fenômeno ocorre com fabricantes de chips e baterias, como a Qualcomm e a CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), que viabilizam a tecnologia de grandes empresas, mas seus nomes raramente são estampados nos dispositivos. São marcas que moldam mercados sem jamais se exporem aos holofotes.



Essas empresas seguem um princípio essencial do marketing invisível: não competem por atenção, mas constroem um papel indispensável na experiência do consumidor, criando soluções que são essenciais, mas discretas.



Em muitos casos, o impacto vem pelo design discreto, pela funcionalidade impecável ou pela integração perfeita com outras soluções. Um exemplo marcante disso é a Intel, que por décadas forneceu processadores para computadores sem chamar atenção para sua própria marca. Só passou a ser amplamente reconhecida pelo público quando lançou a famosa campanha "Intel Inside". Antes disso, era uma gigante invisível no mercado, presente em milhões de dispositivos sem que o usuário final soubesse de sua presença.



Outro fator essencial é o chamado "marketing silencioso". As marcas invisíveis não investem em grandes campanhas publicitárias para vender seus produtos. Elas se tornam indispensáveis porque resolvem problemas de forma eficiente e intuitiva, de maneira quase imperceptível.



O Spotify é um excelente exemplo disso. Ao sugerir músicas personalizadas com base no gosto do usuário, a marca se torna parte da rotina do consumidor sem precisar de anúncios constantes para reforçar sua presença.



As "marcas invisíveis", embora não tenham um forte apelo publicitário ou um reconhecimento imediato pelo consumidor, desempenham um papel fundamental no cotidiano. Elas operam nos bastidores, garantindo que serviços e produtos funcionem de maneira integrada e eficiente. É o caso de empresas de processamento de pagamentos, como a Stripe, provedores de nuvem como a Aws e sistemas logísticos como a Fedex, que, embora não sejam sempre lembradas pelos consumidores finais, são indispensáveis para o funcionamento de diversas indústrias.



O grande desafio para as marcas invisíveis está na fidelização do cliente, que depende da capacidade de transformar um serviço essencial em uma experiência percebida como valiosa. Isso acontece quando a marca se torna uma parte essencial da rotina do consumidor, oferecendo conveniência, eficiência e personalização de forma intuitiva, sem a necessidade de reforços publicitários constantes.

O segredo está na experiência. Se um aplicativo de transporte funciona bem, se um banco digital oferece facilidade ou se uma plataforma de streaming entende os gostos do usuário, a marca ganha credibilidade e se torna difícil de ser substituída.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia



Isso explica por que muitas empresas estão migrando para o modelo "brand a service" (marca como serviço). A Amazon faz isso com maestria, oferecendo desde marketplace até serviços de nuvem, streaming e assistentes de voz. Dentro do seu ecossistema, um cliente pode comprar um livro, ouvir um audiolivro e assistir a um documentário sobre o mesmo tema, tudo sem sair da plataforma da marca.

Seja um aplicativo de transporte, um assistente de voz ou um motor de busca, essas empresas não vendem apenas produtos ou serviços; elas se tornam indispensáveis, conquistando o consumidor de maneira sutil e eficaz.



Vale a pena refletir: quantas marcas fazem parte do nosso cotidiano de forma tão sutil que nem percebemos? O futuro da comunicação de marca parece caminhar cada vez mais para esse modelo de invisibilidade estratégica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.