Marketing e divulgação impulsionam vendas de ingressos

O setor de eventos tem registrado crescimento nos últimos anos, e a adoção de estratégias de marketing e divulgação tem sido um dos fatores que contribuem para o aumento na venda de ingressos. Ferramentas digitais, como tráfego pago, SEO e marketing de influência, estão entre as principais práticas utilizadas para ampliar o alcance do público e melhorar os resultados de comercialização.

A ABRAPE (Associação Brasileira de Promotores de Eventos) prevê que o consumo no setor de eventos alcance R$ 141,1 bilhões em 2025, um aumento de 8,4% em relação a 2024, já descontados os efeitos da inflação. Até outubro de 2024, o valor efetivo do consumo foi de R$ 108,3 bilhões, com a expectativa de que o ano feche em R$ 130,1 bilhões. Segundo a entidade, os dados refletem a recuperação do setor e o aumento na demanda por eventos presenciais.

O marketing digital tem sido amplamente utilizado na divulgação de eventos. Estratégias como tráfego pago e SEO possibilitam que os eventos alcancem um público segmentado. Além disso, a utilização de redes sociais permite a criação de campanhas direcionadas, aumentando a visibilidade das produções.

O marketing de influência tem sido utilizado como estratégia no setor. De acordo com um estudo da Business Insider Intelligence, o mercado global dessa modalidade deve atingir US$ 15 bilhões até 2025, indicando um crescimento contínuo. Para Amanda Caliari, CCO da agência Chango, diversos fatores contribuíram para esse cenário, incluindo o período da pandemia de Covid-19, que acelerou a atuação dos criadores de conteúdo. Além disso, segundo ela, a necessidade de marcas e grandes players de se reinventarem no ambiente digital levou os creators a assumirem um papel central em campanhas e publicidades.

João Mendes Miranda, fundador da agência Non Stop, destaca a digitalização acelerada durante a pandemia e a expansão das redes sociais e das ferramentas de análise de dados como fatores determinantes para esse avanço. "A digitalização possibilitou a manutenção do relacionamento com os consumidores, enquanto as ferramentas de análise de dados permitiram às marcas medir o real impacto das suas ações digitais", afirma. Ele também ressalta o fortalecimento de profissões ligadas ao setor, como estrategistas de conteúdo, gestores de tráfego online e especialistas em inteligência artificial aplicada ao marketing. "Toda essa movimentação impulsionou a popularização e a eficiência do marketing de influência e de outras estratégias digitais", completa.

Além das redes sociais e do marketing de influência, o e-mail marketing segue sendo utilizado como estratégia de conversão. O envio de campanhas segmentadas, acompanhadas de lembretes e informações sobre o evento, tem sido empregado para incentivar a aquisição antecipada de ingressos.

A análise contínua das estratégias de divulgação e a adaptação das campanhas com base nos dados coletados são apontadas por especialistas como fatores que podem contribuir para a otimização das vendas. Ferramentas de mensuração permitem avaliar o desempenho das ações e identificar ajustes necessários para ampliar os resultados.

Com a expectativa de crescimento no setor de eventos, diferentes estratégias de marketing e divulgação continuam sendo aplicadas para alcançar o público e potencializar a comercialização de ingressos.

Website: http://lets.events