Quais os hits do carnaval 2025?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Carnaval de 2025 chegou com tudo, e as apostas para os maiores hits da folia já estão dominando as playlists, os blocos de rua e os trios elétricos. Dos ritmos quentes do pagodão baiano ao funk envolvente, passando pelo sertanejo e pelo arrocha romântico, a variedade de sucessos promete agradar a todos os foliões.

Depois de dominar o carnaval de 2024 com “Perna bamba”, Léo Santana decidiu apostar na nostalgia com "Surra de toma". A faixa resgata a energia do pagodão baiano da virada dos anos 2000, com influência do samba-reggae e uma percussão envolvente. Parte do projeto "Tem PaGGodeiro aí?", a música homenageia ícones do gênero como Saiddy Bamba, Pagodart, Psirico e Oz Bambaz. Nos trios elétricos de Salvador, a faixa já se firmou como um dos grandes sucessos do Carnaval.

Anitta em alta

Já Anitta emplacou "Sei que tu me odeia", parceria com MC Danny e Hitmaker. Com um refrão chiclete e coreografia pronta para viralizar, a música lembra o sucesso "Ai, papai", que dominou o Carnaval de 2023.

A poderosa também aparece nas festas do público LGBT com “Capa de revista”. A música com letra polêmica também já viralizou nas redes sociais.

Ivete Sangalo e interação com o público

Ivete Sangalo começou o ano divulgando "Energia de gostosa", que lembra a fórmula de “Macetando”, sucesso da festa do ano passado. Agora, ela lançou "O verão bateu em minha porta", outra música que já caiu no gosto dos foliões.

A canção, que traz elementos clássicos do axé e letras interativas, tem um desempenho incrível ao vivo. O engajamento do público com os comandos da música faz dela um dos destaques do Carnaval, reforçando a força de Ivete na festa.

Já "Lugar perfeito" é parceria de Ivete com Anitta e já é um hino para este verão. Com uma vibe animada e um refrão que gruda na cabeça, a faixa já se tornou indispensável nas festas de Carnaval.

'Bohemian Rhapsody' brasileiro

J. Eskine, uma das revelações do ano, estourou com "Resenha do arrocha". A música, descrita como o "Bohemian Rhapsody" brasileiro, une trechos de pagodões clássicos em uma pegada mais romântica, acompanhada da batida do arrocha.

O sucesso já acumula mais de 62 milhões de reproduções no Spotify, se consolidando como uma das faixas mais tocadas do Carnaval.

Funk em alta

Pedro Sampaio, conhecido por seus sucessos dançantes, não ficou de fora da folia. Sua nova faixa, "Sequência de striptease", em parceria com MC GW, MC Debby e MC Talibã, combina batidas envolventes e um ritmo perfeito para as festas de Carnaval.

Falando em funk, DJ Dennis e Luísa Sonza se uniram para criar um funk acelerado que promete sacudir as pistas. Com uma batida frenética e um refrão viciante, "Motinha 2.0" já virou febre entre os foliões e nas redes sociais.

O funk também marca presença com "Oh garota eu quero você só pra mim", de Oruam, Zé Felipe e MC Tuto, que tem tudo para ser uma das mais tocadas nos paredões.

Já “Porsche azul”, parceria de Felipe Beat, Zé Felipe e Vitor Daslent’s une batidas contagiantes e um toque sofisticado, trazendo uma letra sobre curtição e ostentação. Ideal para quem quer curtir a folia com muito estilo e atitude.

Sertanejo e samba

Sucesso desde o fim do ano passado, o sertanejo universitário de "Descer pra BC", de Brenno e DJ Ari SL deve continuar em alta na folia. Inspirada na badalação de Balneário Camboriú, a música viralizou e já domina as festas do Sul do Brasil.

Para quem gosta de samba e pagode, "Coração partido", do grupo Menos é Mais, traz aquela mistura perfeita de melodia romântica e batida animada. A música já está entre as mais pedidas nas rodas de samba e embala os corações apaixonados (ou desiludidos) do Carnaval.