“É a Veveta que está no comando!” No carnaval de 2024 só deu ela! Ivete Sangalo fechou a maratona da folia de 2024 com um show no evento Carnaval dos Sonhos, no Mirante Olhos D’água, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (14/2).

A cantora subiu ao palco ao som do hit da folia, ‘Macetando’, parceria com Ludmilla. O público foi ao delírio, cantando a música em uníssono, ao mesmo tempo, em que fazia a coreografia que viralizou na internet. Ivete Sangalo voltou a cantar o hit novamente na parte final da apresentação e mostrou que realmente é dona do carnaval: a empolgação foi a mesma, até maior, do que no início da festa.

Além de ‘Macetando’, Veveta também cantou outros hits, como ‘Tempo de alegria’, ‘Faraó’, ‘Arerê’ e ‘Sorte grande’, revisitando seus 30 anos de carreira. A festa na capital mineira encerra a maratona carnavalesca da cantora. A primeira apresentação foi na sexta-feira, no Ceará. Depois, ela seguiu com seu trio Coruja em Salvador, na Bahia, entre sábado e segunda-feira.

Antes de embarcar para Belo Horizonte, a 'mainha' arrastou a multidão no Bloco Pipoca, sem cordas, separando o público. Por lá, ela foi para o meio do povo e cantou ‘Macetando’ nos braços dos foliões. As apresentações nos trios elétricos de Ivete Sangalo duram entre 4h e 8h, em que a cantora recebe convidados, se apresenta e brinca com o público.

Fechando a agenda do carnaval, a baiana se apresenta em Porto Seguro, na próxima sexta-feira, e no camarote do desfile de São Paulo, no sábado. Após a folia, Veveta se concentra em preparar sua turnê comemorativa de 30 anos de carreira.

Ao todo, são 30 shows, todos em estádios, que se iniciam em 1º de junho e se encerram em 12 de abril de 2025. A turnê de Ivete passa por Belo Horizonte em 14 de dezembro, na Arena MRV. Os ingressos para a turnê ‘A festa’ já estão sendo vendidos pelo site da Eventim. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 2.665.