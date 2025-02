Lady Gaga sugere sequência de ‘Telephone’ com possível parceria de Beyoncé

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Prestes a lançar seu novo álbum, “Mayhem", no próximo dia 7, a cantora Lady Gaga alimentou a teoria de que pode lançar uma sequência de “Telephone”, hit lançado em parceria com Beyoncé em 2010. A artista foi questionada sobre o tema durante um teste do polígrafo para a revista Vanity Fair, em que admitiu que a continuação do clipe está sendo planejada.

“Sim, a continuação virá em algum momento no futuro”, afirmou. Segundo o aparelho, Gaga estava falando a verdade. O videoclipe de “Telephone” terminou com a mensagem “To be continued…”, alimentando a imaginação dos fãs.

Quando questionada se Beyoncé participaria do projeto, a Mother Monster manteve o suspense. “Talvez”, respondeu. Em seguida, pediu para ficar com a foto da artista.

Essa não é a primeira vez em que Gaga afirma querer fazer uma continuação de “Telephone”. Em 2024, durante a premiére do especial da Max Gaga Chromatica Ball, ela confirmou o interesse em uma possível parte dois. “A qualquer momento que Beyoncé ligasse, eu atenderia o telefone”, afirmou.

Durante a apresentação de Beyoncé no Super Bowl de 2024, Queen B divulgou um teaser do álbum “Cowboy Carter” com cenas dirigindo um táxi no deserto, referência visual que remete ao clipe lançado com Gaga.