'Trap do trepa trepa': filha de Heloísa Périssé viraliza com hit

Com milhões de visualizações, Luisa Périssé, filha da atriz Heloísa Périssé, viralizou nas redes sociais após soltar a voz com sua música, intitulada “Trap do trepa trepa”. A jovem de 25 anos participava com a mãe do podcast "Pé no Sofá Pod", apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa. A música divertida se tornou uma aposta a hit do carnaval 2025 e tem uma versão com Dennis DJ.

A Luísa Perissé esbanjando plenitude cantando o Trap do Trepa Trepa ao lado do Dennis. pic.twitter.com/S1kEfJ54JP — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 21, 2025





Luisa soltou a voz após Heloísa contar que as músicas divertidas da filha a deixavam com vergonha. "É trap do trepa trepa. É o trap do trepa, tu trepa no trepa, tu trepa no trepa trepa. Tu não gosta de mim? Tepa (abreviação para até parece). Diz que não é minha fã? Tepa. Unha de fibra, whisky, Red Bull. Calcinha de fita enfiada no... Trepa trepa, é o trap do trepa trepa. Então, tira sua cueca. Se não for Calvin Klein, eca. Hoje à noite eu tô muito sapeca. Vem cá, menino, comer minha...Trepa trepa, é o trap do trepa trepa", diz a letra da canção que grudou na cabeça dos internautas.

Completamente obcecado pelo "Trap do Trepa Trepa", música feita por Luísa, filha de Heloísa Périssé pic.twitter.com/8zc3oWsHrM — Tracklist (@tracklist) February 18, 2025





A personalidade e o visual de Luisa renderam diversos comentários comparando a jovem a Tati, personagem de Heloísa no humorístico “Escolinha do professor Raimundo”. “Obcecado pela Luisa Périssé(ta), é um caso óbvio de que ‘A substância’ realmente existe e está entre nós. a menina surgiu do nada com ‘Trap do trepa trepa’ sendo puramente Tati gen-z, é o equilíbrio sendo respeitado. o talento da heloísa vive”, escreveu um perfil, se referindo ao filme estrelado por Demi Moore.

Neta de Chico Anysio

Luisa é neta de um dos humoristas mais famosos da TV, Chico Anysio (1931-2012), filha de Lug de Paula, o personagem Seu Boneco da “Escolinha do professor Raimundo”. Com o humor no sangue, a jovem refletiu durante participação no podcast sobre a influência da família na forma como faz comédia. “A pessoa da minha família que tem mais a ver comigo no estilo de humor é o meu avô!", declarou.

"Na vida real, minha mãe e eu somos muito parecidas em tudo, é até bizarro. Mas no estilo da comédia, sou muito mais a família do meu pai. Sempre tive mil personagens desde criança, mais escrachados, adoro usar peruca, dentadura... Sou bem parecida com eles", contou em outro momento.

Luisa apresenta, ao lado da mãe, o programa "Desencontro de Gerações", no GNT. Ela estreou na TV ainda na infância, vivendo Nina na novela “Casos e acasos”, de 2008. Em 2012, participou da série “Dercy de verdade”, em que interpretou Dercy Gonçalves (1907-2008), dividindo o papel com Heloísa Périssé e Fafy Siqueira.

No mesmo ano, ela participou de “O diário de Tati”, da personagem clássica da mãe. Mais recentemente, integrou o elenco da série "5x comédia", do Prime Video. Enquanto ela é focada no audiovisual, a irmã de Luisa, Tontom Périssé, se dedica exclusivamente à carreira musical. No ano passado, a segunda filha de Heloísa Périssé, viralizou nas redes sociais com a música “Tontom perigosa”.