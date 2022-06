Mostra no Canal Brasil lembra os 115 anos de Dercy Gonçalves

Dercy Gonçalves: talento da comédia nacional (foto: Arquivo EM )





Dercy Gonçalves completaria 115 anos em 23 de junho. O Canal Brasil exibe filmes estrelados pela atriz, que vão ao ar às quartas-feiras, sempre às 13h45. “Cala a boca, Etelvina” (1959) será exibido hoje (8/6). Com direção de Eurides Ramos e Hélio Barroso, o longa mostra um criador de jacarés de Mato Grosso que viaja para visitar parentes e confunde a empregada deles com a mulher de seu sobrinho. Chamada Etelvina, ela não desfaz o erro e causa muitas confusões no papel de "patroa". A história se complica ainda mais quando o tio decide ficar mais tempo na casa do que o esperado.





LEIA MAIS 04:00 - 07/06/2022 Musical sobre o sonho do sucesso, "Céu estrelado" chega a BH nesta quinta

04:00 - 06/06/2022 Rodrigo Sant'Anna estreia nova temporada de 'Os suburbanos'

04:00 - 04/06/2022 Peça 'Ópera massacre' se inspira no 'teatro do absurdo' da pandemia



Para encerrar a programação, “Se meu dólar falasse…” (1970) tem direção de Carlos Coimbra e Dercy no papel de Bisisica, dona de boutique que fica em apuros quando joga, distraidamente, US$ 15 mil no lixo. Um grupo de mendigos acha o dinheiro e, claro, quer mudar de vida por causa dele. No longa “A grande vedete” (1958), de Watson Macedo, que será exibido em 15/6, a saudosa atriz é Janete, veterana e decadente estrela do teatro musicado que decide interpretar a mocinha da peça escrita pelo noivo de uma das coristas de sua companhia. Durante os ensaios, a vedete se apaixona pelo escritor e faz de tudo para conquistá-lo.Para encerrar a programação, “Se meu dólar falasse…” (1970) tem direção de Carlos Coimbra e Dercy no papel de Bisisica, dona de boutique que fica em apuros quando joga, distraidamente, US$ 15 mil no lixo. Um grupo de mendigos acha o dinheiro e, claro, quer mudar de vida por causa dele.