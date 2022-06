Rodrigo Sant'Anna estreia nova temporada de 'Os suburbanos'

Jefinho (Rodrigo Sant’Anna) e sua família estão de volta em nova temporada de “Os suburbanos”, que estreia nesta segunda-feira (6/6), às 22h, no Multishow. Nos episódios inéditos, o elenco compra e repagina um estúdio desativado e continua comandando um programa de auditório, o “Partiu subúrbio!”. Além do protagonista, Carla Cristina Cardoso (Gislene), Isabelle Marques (Pâmela), Babu Santana (Welinto), Marcello Caridade (Charles), Wagner Trindade (Sergio), Leandro Lamas (Batata) e Tadeu Mello (China) estão na atração. O programa se propõe a trazer um olhar divertido para o dia a dia da periferia.

• • •

A cada episódio, o humorístico recebe um convidado que participa do “Partiu subúrbio!”. Hoje, na estreia, Jefinho recebe o dono do gingado mais famoso do Brasil: Sidney Magal. O cantor embarca na entrevista com muito humor e promete elevar a temperatura da plateia às alturas com seus sucessos, como “Meu sangue ferve por você” e “Sandra Rosa Madalena”. Dudu Nobre, Ellen Roche, Fabiana Karla, Luis Lobianco, Mc Carol, Mc Livinho, Narcisa Tamborindeguy, Nicole Bahls, Paulo Ricardo, Pequena Lo, Supla e Teresa Cristina estão entre os outros convidados dos próximos programas.