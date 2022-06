Karinah, destaque do samba e do pagode, lança álbum com 27 mulheres

Artistas reunidas no álbum audiovisual 'Karinah por elas' gravaram 37 canções consagradas do samba e do pagode (foto: Marcos Hermes/divulgação)

Destaque feminino do samba e do pagode, Karinah lançou, nesta quinta-feira (2/6), o álbum audiovisual “Karinah por elas”. Com 37 canções, o projeto conta com a participação de 27 cantoras e instrumentistas de vários estados. Destaque feminino do samba e do pagode, Karinah lançou, nesta quinta-feira (2/6), o álbum audiovisual “Karinah por elas”. Com 37 canções, o projeto conta com a participação de 27 cantoras e instrumentistas de vários estados.









Apesar de toda essa importância, a presença feminina no samba até hoje não tem o destaque merecido, observa a cantora. “São poucas as visibilidades e janelas”, lamenta.





Paranaense criada em Santa Catarina e radicada no Rio de Janeiro, a história de Karinah com o samba passa por Minas Gerais. “Fui apresentada a Clara Nunes ainda criança. Sou de família mineira, ouvir os discos e as músicas dela era uma forma de matarmos as saudades de casa”, revela.





A ideia de reunir 27 cantoras e musicistas em seu álbum veio da vontade de destacar o talento feminino “neste mercado machista e dominado por homens”, dando visibilidade à nova geração de artistas que, segundo ela, precisa de apoio.





Karinah destaca o papel de Beth Carvalho, Alcione, Maria Rita, Leci Brandão, Roberta Sá e Teresa Cristina na atual cena do samba. “Com muita dificuldade, elas estão aí. Teresa estourou porque é guerreira, pois o mercado é muito difícil. Digo isso porque estou nele há 10 anos. Há mais de 20 anos o pagode não lançava uma mulher”, afirma.





Segundo ela, “abraçar as meninas da nova geração” é uma forma de dar continuidade à história construída por tantas mulheres. “Precisamos continuar esse legado tão importante para a gente, tendo como referência aquelas que estão ativas. Alcione é grande referência, cantora empoderada, que relata o que realmente acontece com o coração da mulher. Ela é uma fonte de inspiração”, diz.





As 27 convidadas de Karinah fizeram a própria releitura de 37 clássicos. A cantora diz que poderia gravar um álbum com os amigos Belo e Mumuzinho, mas optou por empoderar novos talentos. “Algumas já estão no mercado há muito tempo, como é o caso da Gabby Moura e da Ana Clara”, observa.





“É preciso dar sustentabilidade, empoderamento feminino é isso. Estamos num momento em que a mulher se posiciona mais, está sendo mais ouvida. A gente luta por tantas causas importantes, como o combate ao relacionamento abusivo”, diz. “Porém, a gente ainda vive um lance patriarcal, no qual a mulher só pode aplaudir e balançar o bumbum. Não, a gente precisa se posicionar de forma saudável; afinal, ninguém quer briga.”



Karinah diz que mercado do samba é machista, mas as mulheres sempre lutaram por seu espaço (foto: Marcos Hermes/divulgação)



COMPETIÇÃO Karinah explica que seu propósito não é competir com os homens. “Tanto que no dia em que gravamos, o Mumuzinho estava lá, brincou com as meninas e motivou todo mundo.”





Não foi fácil levar o projeto feminista adiante. “Se fosse apenas para ganhar dinheiro, nem teria começado. Quando bati na porta, ninguém abraçou, me chamaram até de doida. Ninguém me motivava.” Mas Karinah não se dobrou. Cercou-se de pessoas que acreditavam na ideia e foi em frente.





“Tenho a Preta Gil como empresária, pessoas que estão realmente engajadas em me ajudar”, orgulha-se. “É um projeto lindo que traz muita verdade com regravações de clássicos do samba e do pagode em arranjos mais modernos”, diz.





A banda, aliás, é formada somente por mulheres. Participam do projeto Marvvila, Ana Clara, Andressa Hayalla, Aline Costa, Deborah Vasconcellos, Thais Macedo, Juliana Diniz, Renata Santiago, Gica, Gabby Moura e o grupo Entre Elas.





Tendo Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus como “padroeiras” de sua mensagem de sororidade, Karinah avisa: “Tem mulher cantando e tocando. Os arranjos ficaram sutis e modernos, unindo músicas que são hits há anos e canções que fizeram sucesso recentemente.”





Um exemplo disso está no medley de “Não vá” e “Retratos e canções”, lançadas por Sandra de Sá em 1986. Single do novo projeto de Karinah, a versão em ritmo de pagode romântico é interpretada por ela ao lado de Aline Costa, Juliana Diniz e Andressa Hayall.





O repertório de “Karinah por elas” se inspirou em canções que fizeram história. “Aquelas que marcaram a nossa adolescência, como os pagodes românticos de Sorriso Maroto e Exaltasamba, entre outros”, diz.





Karinah, de 41 anos, canta desde menina. Em 2006, participou do programa “Ídolos”, no SBT/Alterosa. Recebeu o incentivo do maestro baiano Letieres Leite para estudar na Academia de Música da Bahia e lançou o primeiro disco, “Você merece samba”, em 2012. Trabalhou com Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Belo e Margareth Menezes, entre outros. Karinah é casada com Diether Werninghaus, herdeiro da fábrica de motores WEG. Mãe de quatro filhos, chamou a atenção por comprar a mansão de Xuxa, na Barra da Tijuca, em 2021, avaliada em R$ 45 milhões.





“KARINAH POR ELAS”

• Álbum audiovisual da sambista Karinah e 27 convidadas

• Disponível no YouTube da artista e nas plataformas digitais









Outra pioneira foi a carioca Chiquinha Gonzaga (1847-1935). “Ela fez o arranjo de ‘Abre alas’. A mulher sempre teve um papel importante dentro do samba”, destaca Karinah, citando também Jovelina Pérola Negra (1944-1998), Clara Nunes (1942-1983), Alcione, Beth Carvalho (1946-2019), Clementina de Jesus (1901-1987) e Dona Ivone Lara (1921-2028), a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores de uma escola de samba, a Império Serrano.