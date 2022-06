Leo Piló leva sua arte à histórica Mariana

Artista plástico produz obras feitas com materiais não convencionais, oriundos de reciclagem e reutilizáveis (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Quem estiver em Mariana até quarta-feira (8/6), além da arquitetura colonial que remete ao século 18 da cidade histórica, ainda poderá conferir a 25ª edição do Festival da Vida – Mariana Viva. Nos últimos dias do evento, cujo tema este ano é a Campanha da Fraternidade 2022 – Fraternidade e Educação, oficinas de reciclagem ministradas pelo artista plástico Leo Piló e concurso de redação em escolas públicas municipais farão parte da programação.









Para Rud Carvalho, produtor cultural e organizador do evento, o festival é ferramenta importante para o desenvolvimento da comunidade local. “Minas Gerais, como um todo, e ainda mais o interior e as cidades históricas mais antigas, são muito ricos culturalmente. Temos produtos gastronômicos, musicais e artesanato que têm tradição de muitos anos, mas falta a oportunidade para eles divulgarem seus trabalhos e os aperfeiçoar”, defende.





Rud ressalta a importância de participar de projetos como esse. Ele e sua equipe continuaram o legado de Maria Alice, produzindo decorações festivas na Praça da Sé, no Centro da cidade histórica, e levando apresentações de teatro infantis e músicos locais para Mariana.





FESTA DO DIVINO





Já que o tema desse ano é educação, o artista plástico belo-horizontino Leo Piló, que produz obras feitas com materiais não convencionais e métodos de redução, reciclagem e reutilização, foi convidado para ministrar uma série de seis oficinas em escolas públicas municipais destinadas a jovens estudantes.





“Achamos que uma das partes mais importantes de educação das crianças – e à qual, nas redes públicas, não se tem tanto acesso – é a questão da conscientização sobre o meio ambiente e sobre técnicas de reciclagem”, afirma Rud. “O Leo é uma pessoa superexperiente e tem muita pureza para lidar com as crianças. Estamos vendo vários reflexos de todos os maus-tratos que fizemos ao meio ambiente, e é cada vez mais necessário trazer essas práticas para nossas rotinas e conscientizar as pessoas”.





CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS Marcelino Xibil Ramos, ator, escritor e contador de histórias, também promoverá oficinas de contação de casos nas escolas de ensino público e trará um violeiro consigo para abordar as histórias e o folclore da região. A ideia é também realizar um concurso de redações entre os alunos, com o tema “Fala com sabedoria, ensina com amor”.





Para quem não conseguir ir até Mariana antes do encerramento (a programação completa está em http://festivaldavida.com/), o festival, de acordo com Rud, também ocorrerá em Nova Lima e em Santa Bárbara, ambos ainda sem data confirmada, em formato reduzido, por ser a primeira vez nessas novas localidades.





A tradicional Festa do Divino Espírito Santo foi a atração do evento no último fim de semana. “O encontro de congados, tradicional da região, combina muito com a arquitetura e toda a ambientação histórica de cartões-postais de Mariana”, explica Rud.