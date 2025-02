Arsenal x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações pela Premier League (Jogadores do Arsenal comemoram gol)

Arsenal e West Ham se enfrentam neste sábado (22/2), às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 26ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Ainda sonhando com o título, o Arsenal é o vice-líder da Premier League, com 53 pontos – nove a menos que o líder Liverpool. Já o West Ham está em 16º, com 27.

Arsenal x West Ham: onde assistir

A partida entre Arsenal e West Ham será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Arsenal x West Ham: escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Nwaneri, Merino e Trossard. Técnico : Mikel Arteta.



West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson; Alvarez e Ward-Prowse; Bowen, Soler e Kudus; Ferguson. Técnico: Graham Potter.

