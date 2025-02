‘Ela não vem mais’: fã que virou meme comemora show de Lady Gaga no Rio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano era 2017. Lady Gaga tinha acabado de cancelar sua participação no Rock in Rio, quando um vídeo se tornou parte da internet brasileira. Nas imagens, um homem de carro provoca um grupo de fãs da cantora. “Ela não vem mais”, grita ao passar em frente ao hotel em que a artista era esperada. É quando um dos fãs solta um palavrão, em alto e bom som.





O fã "boca suja" era Luar Gabriel. Quase oito anos depois do meme, ele está de volta. Desta vez, comemorando o anúncio do show gratuito de Gaga na praia de Copacabana, em maio. Em entrevista à TV Globo, o jovem lembrou o momento do meme com muito bom-humor.



"Eu queria pedir desculpa pelo palavreado, estava com muito calor, 40 graus... Pensei que o cara ia vir atrás de mim", disse. O fotógrafo, na época, estava em seu primeiro emprego e fugiu do trabalho para ir para o hotel.. "Eu pedi para ir ao banheiro e fui pro hotel. Depois fui demitido", lembrou.

Passada a decepção, ele agora comemora a vinda de Gaga. “Eu comecei a chorar, gritei porque se passaram 13 anos (desde a última vinda da cantora ao Brasil)... Agora é nossa oportunidade", comemorou.

Com isso, agora o meme mudou. Em vez de “ela não vem mais”, os fãs agora adotam o “agora ela vem” para comemorar o show da artista no Rio de Janeiro.

A confirmação do show, especulada desde o fim de 2024, ocorreu nessa sexta-feira (21/2). “É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos 'little monsters' [apelido dos seus fãs]. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada", escreveu a Mother Monster.

Fã da Bíblia

No fim de 2024, a GloboNews encontrou Flor Késia, outra fã que viralizou em 2017 após o cancelamento do show de Lady Gaga. Na ocasião, ela deu entrevista à emissora dizendo ser a responsável pela desistência da cantora, por ter atirado uma Bíblia na artista durante sua apresentação, em 2012.

“Eu oro muito pela Gaga, faço versão gospel [das canções dela]. Em 2012, invadi a pista premium e taquei uma Bíblia nela. Caiu no quadril. Depois, ela cancelou [os shows] e disse, em uma entrevista, que Deus, às vezes, quebra a gente. Eu peço desculpas se for isso”, disse em 2017.

Flor Késia disse que se sentia culpado por achar que agravou a fibromialgia da artista. “Em 2012, eu escrevi uma carta falando sobre Jesus, [coloquei dentro da] Bíblia e tinha a intenção que ela lesse. Cresci na igreja evangélica e tudo o que eu poderia oferecer a ela é Jesus”, contou durante sua reaparição no canal.

Ela contou que passou por uma transição de gênero, após passar anos tendo dificuldades para se aceitar como uma mulher trans. Até que uma das músicas de Gaga serviu como acolhimento. “Mas através da música ‘Born this way’, que é a minha música favorita, fala que Deus não erra. Mas hoje em dia eu não toco mais Bíblia, só toco maracá", brincou.

“Hoje em dia eu não taco mais Bíblia, eu só toco maraca”. Eu não tenho palavras pro tanto que esse vídeo é maravilhoso pic.twitter.com/cPUkuZRLRJ — Fernando Oliveira (@fefito) November 29, 2024