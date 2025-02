Site de viagens indica hotéis para ir ao show da Lady Gaga

Seleção feita pelo site de viagens Guia Viajar Melhor indicou ?14 hotéis para ficar perto do show da Lady Gaga, que acontecerá no dia 3 de maio, no Rio de Janeiro. A curadoria foi desenvolvida com foco em conforto, localização e segurança, com o objetivo de facilitar a procura por hospedagem que ainda estão disponíveis para assistir ao megaevento.

A apresentação de Lady Gaga na Praia de Copacabana faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio", uma parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro com o banco Santander para trazer artistas internacionais à orla carioca.

O show, que começará às 21h, será gratuito e, conforme as estimativas divulgadas, pode estabelecer um novo recorde de público na carreira da artista. De acordo com a Prefeitura do Rio, a estrutura ocupará uma área de 28 mil metros quadrados na areia, com telões e banheiros químicos distribuídos ao longo da praia para maior comodidade do público.

Show da Lady Gaga no Rio de Janeiro

Esta será a segunda visita de Lady Gaga ao Brasil. A cantora esteve no país pela primeira vez em 2012, quando realizou um show no Rio de Janeiro. Em 2017, quando se apresentaria novamente na cidade, no Rock In Rio, Gaga teve que cancelar o show na véspera, em função de uma fibromialgia que a impedia de cantar.

Agora, com a nova chance de assistir a cantora ao vivo, a procura por hospedagem disparou desde a confirmação oficial do evento. O vice-presidente de operações da Accor Brasil, Omar Cáffaros, afirmou à Veja Rio que a taxa de ocupação dos hotéis na Zona Sul já ultrapassou 40%, com expectativas de superar 90% de ocupação até a segunda quinzena de abril. A seleção do Guia Viajar Melhor, por sua vez, foca nos hotéis que ainda estão disponíveis em Copacabana para quem ainda não fez a reserva para o final de semana do evento.

Hotéis para ir ao show da Lady Gaga em Copacabana

A plataforma Booking.com ainda mostra que há quase 50 hotéis disponíveis para quem planeja ir ao show da Lady Gaga no Rio. A curadoria de hospedagens feita pelo Guia Viajar Melhor inclui opções que não só oferecem fácil acesso ao local do evento, mas também estão próximas a outras atrações do Rio de Janeiro.

As praias de Ipanema e Leblon, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e o Forte de Copacabana são algumas delas. Além disso, o Guia Viajar Melhor destaca que os bairros oferecem diversas opções de entretenimento, compras e restaurantes, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Teatro Municipal e os bares e restaurantes na orla de Copacabana.

De hotéis boutique a redes internacionais renomadas, a equipe do site de viagens selecionou hospedagens com atributos para diferentes perfis de viajantes. As opções vão de hotéis com grandes estruturas, que incluem piscinas com borda infinita e vista para a Praia de Copacabana, até opções mais simples, mas próximas ao local do show.

Entre as recomendações do Guia Viajar Melhor estão o JW Marriott Rio de Janeiro, o Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana, o Emiliano Rio, o PortoBay Rio de Janeiro e o Fairmont Rio de Janeiro, todos com vistas da Praia de Copacabana e serviços cinco estrelas.

Para quem prefere uma estadia prática e confortável, o site sugere o Ibis Copacabana Posto 5, o Rio Othon Palace, o Miramar By Windsor, o Royal Rio Palace Hotel e o Hotel Atlântico Rio como opções. Além disso, a curadoria traz outras hospedagens ao longo da orla de Copacabana, como o Socialtel Copacabana, o Grand Mercure Rio de Janeiro Copacabana, Windsor California e o Hilton Copacabana.

Shows gratuitos na orla de Copacabana

A cidade do Rio de Janeiro se prepara para mais um grande evento musical com a apresentação de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no dia 3 de maio. Este show será o primeiro do projeto "Todo Mundo no Rio" e, assim como o show da Madonna realizado no ano passado, será gratuito e deve movimentar o turismo e a economia local.

O show de Madonna, ocorrido na mesma praia em 4 de maio de 2024, atraiu 1,6 milhão de pessoas, e a ocupação hoteleira na cidade alcançou 83,72%, com os bairros de Copacabana e Leme registrando 95,95%. A Secretaria Estadual de Turismo estimou que o evento recebeu cerca de 150 mil turistas e gerou um retorno econômico de R$ 300 milhões, com a rede hoteleira atingindo mais de 90% de ocupação na baixa temporada.

Estudo realizado pela empresa de meios de pagamento Cielo mostrou um aumento de 12,1% nas vendas do setor entre os dias 2 e 5 de maio, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento foi impulsionado principalmente pelos segmentos de transporte e hotelaria, que cresceram 16,7% e 10,6%, respectivamente.

Onde ficar hospedado no Rio de Janeiro

Como o show será realizado na Praia de Copacabana, o Guia Viajar Melhor indicou hotéis localizados no próprio bairro ou com fácil acesso à praia. Além de hotéis na Avenida Atlântica, o site de viagens também indicou hospedagens nas proximidades do show, como no Leme e Ipanema, praias que ficam nas extremidades da orla de Copacabana.

