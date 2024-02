Um refrão chiclete e uma melodia dançante. Essa é a fórmula para criar o hit do carnaval. Todos os anos, vários artistas fazem suas apostas para conquistar os foliões, mas é preciso cair no gosto do público para se tornar a trilha oficial da folia.

Em 2024, ‘Macetando’, parceria de Ivete Sangalo e Ludmilla, foi escolhida como hit do carnaval. A música foi lançada em 15 de dezembro de 2023 e, só no Spotify, soma mais de 21 milhões de reproduções.

‘Macetando’ está na segunda posição das faixas mais ouvidas no Brasil. Com ritmo envolvente, as duas grandes cantoras do pop nacional usam a gíria do momento no refrão.

No resto da letra, elas cantam sobre mulheres poderosas que gostam de curtir. “Hypadas, Danadas /

Elas chegando na cena / São todas poderosas / Viciadas em problema / 'Tão iludindo a cidade / Elas não são brincadeira / Todas carinha de baby / Mas gostam da bagaceira”, diz um trecho.

Em outra parte, Veveta e Ludmilla falam sobre como mulheres delicadas também podem aproveitar a vida. “Com drink de guarda-chuvinha / Mas não se engane não / Elas são todas delicadas / Mas adoram um paredão”, cantam.

A ideia é bem diferente de ‘Zona perigo’, de Leo Santana, eleita a música do carnaval 2023. O baiano canta sobre uma mulher muito bonita e sensual que faz o homem perder a linha na cama.

Leia: Ivete Sangalo traz o suingue da Bahia para o carnaval de BH



Mas se alguém ainda tinha dúvidas sobre o poder do feat de Ivete e Ludmilla, elas foram sanadas nessa quinta-feira (8/2), quando Veveta abriu o carnaval de Salvador e arrastou uma multidão atrás do seu trio. O ponto alto da apresentação, que foi transmitida pela TV Globo, foi a performance de ‘Macetando’.

Todo o público fez, junto, a coreografia da música. Além de cantá-la a plenos pulmões. As imagens viralizaram e impressionaram as redes sociais. “O povo já decretou! Hit do Carnaval”, declarou um perfil. “Eu não consigo enjoar dessa música, boa demais”, disse um internauta.

‘Macetando’ tem também um clipe, lançado em janeiro. O vídeo foi gravado durante o show de Ivete realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro.





Divas em paz

Durante a apresentação em Salvador, Ivete cantou a música ao lado de Anitta. Os internautas lembraram que a carioca tem rixas com Ludmilla e viu o momento como provocação. Mas a dona do ‘Numa nice’ tranquilizou os fãs.

““Tá todo mundo macetando”, escreveu a cantora na publicação feita por Veveta. Foi o suficiente para que a web esperasse uma reunião das cantoras. “Queria vocês três nesse trio”, desejou um fã.