O Carnaval do Mirante e o We Love, dois gigantes do carnaval de Belo Horizonte, se unem para oferecer cinco dias de muita folia. Juntos eles formam o Carnaval dos Sonhos.

A festa acontece de 9 a 13 de fevereiro de 2024, no Mirante Beagá, no bairro Olhos D'Água, com vista privilegiada da cidade. Na sexta-feira o evento inicia às 19h e vai até às 04h, já de sábado a terça-feira, o horário é das 16h às 02h.

Os ingressos podem ser adquiridos on-line no site oficial do Carnaval dos Sonhos por intermédio da Ingresse (sexta, sábado e segunda) e Sympla (domingo e terça-feira).

Evento conta com mega estrutura e line-up com artistas consagrados

Em uma mega estrutura, o evento promete aquecer o carnaval com um line-up diverso que vai do axé ao sertanejo, do funk ao pagode. Grandes atrações estão confirmadas, como Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Baile do Dennis, Sorriso Maroto e Ludmilla.



“O principal objetivo do Carnaval do Mirante realizar uma fusão com o We Love Carnaval foi potencializar a festa em Belo Horizonte. A prefeitura da capital já conseguiu estruturar muito bem os blocos de rua e a gente também busca colocar o evento privado em destaque a nível nacional. A soma desses dois nomes potencializa tanto o poder artístico, quanto a questão estrutural, serviços e atendimento. A intenção é deixar nosso carnaval ainda mais robusto, atraindo não só pessoas da região, mas turistas”, comenta Carlos Magno, um dos sócios da Box. Bold Xperiences, empresa que está produzindo o grande evento ao lado da Trio Produtora e Tim Soier.

“A junção do We Love e o Carnaval do Mirante une a experiência de grandes produtoras que trazem os maiores nomes que fazem o carnaval do Brasil. Este será o mais representativo evento fechado da cidade, com atrações concorridas, estrutura única, conforto e qualidade. E agora é de fato o ‘after oficial’, complementando a programação de rua da folia em Belo Horizonte, contribuindo ainda mais para que a capital mineira se destaque entre os mais procurados carnavais do país”, conta Claudio Martins, da Trio Produtora.

O Carnaval dos Sonhos será o after oficial da folia em Belo Horizonte, em ambiente seguro e estruturado, além de mais exclusivo, para quem quer curtir o carnaval com conforto e qualidade.

Ritmos e atrações confirmadas



O line-up vem com força e promete marcar a história do carnaval da cidade. A grande estrela do axé brasileiro, Ivete Sangalo, traz sucessos tradicionais do carnaval, assim como Saulo, autor de músicas que também embalam essa época, como “Não Precisa Mudar”. Outro ícone, Tuca Fernandes, conhecido nacionalmente pela passagem pela banda Jammil e Uma Noites, traz sucessos como "Ê Saudade", "De Bandeja", "Praieiro", "Tchau, I Have to Go Now". A dupla Jorge & Mateus e o cantor Gustavo Mioto ficam responsáveis por representar o sertanejo.



O carioca L7nnon, conhecido por hits como "Ai, Preto" e "Desenrola, Bate”, também anima a programação. A alegria do pagode brasileiro está confirmada com a participação de Sorriso Maroto. Atrações que têm marcado presença nas últimas edições do Carnaval do Mirante, como Ludmilla, Wesley Safadão, Pedro Sampaio e o Baile do Dennis voltam à capital mineira. Fechando a diversidade de gêneros musicais da festa, o Carnaval dos Sonhos ainda apresenta Kvsh, um dos maiores nomes da música eletrônica nacional.

Serviço

Carnaval dos Sonhos

Data: 9 a 13 de fevereiro de 2024

Horário: sexta-feira: 19h às 04h / sábado a terça: 16h às 02h

O que esperar a cada dia:

9 de fevereiro - Baile do Dennis e L7nnon

10 de fevereiro - Ludmilla, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio

11 de fevereiro - Jorge & Mateus e Saulo

12 de fevereiro - Wesley Safadão, Kvsh e Sorriso Maroto

13 de fevereiro - Ivete Sangalo e Tuca Fernandes

Local: Mirante Beagá - Olhos D'Água

Ingressos: Carnaval dos Sonhos

Mais informações: @carnavaldossonhosbh no Instagram

Está ansioso para o carnaval de BH?

Então acompanhe tudo em primeira mão aqui. Conheça o portal CarnaUAI e não perca nenhuma novidade.



*Conteúdo Patrocinado em parceria com o Carnaval dos Sonhos