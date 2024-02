Em mais uma ação para os foliões do Carnaval de 2024 em Belo Horizonte, no período entre 09 a 18 de fevereiro, a prefeitura irá permitir o embarque e desembarque de passageiros fora dos pontos sinalizados, das linhas do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus do Município da capital mineira.

A portaria foi publicada nesta sexta-feira (9/2), no Diário Oficial do Município (DOM), e funcionará obedecendo os seguintes critérios para parada: caso o ônibus não interfira na segurança do trânsito ou nas condições de fluidez do trânsito local; onde não for permitida a parada, por força da legislação de trânsito ou da sinalização local e em locais desertos ou perigosos.

De acordo com a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB), a mudança visa zelar pela segurança das mulheres no uso do transporte público coletivo do Município durante as festividades do carnaval,

Os dias e horários de parada acontecem de três formas:



I - Dias 9/2, 14/2, 15/2 e 16/2: de 20:00 às 05:00 horas;

II - Dias 10/02 e 17/02: a partir das 14 horas; e

III - Dias 11/02, 12/02, 13/02 e 18/02: horário liberado.

O programa “ELE PARA”, como é intitulado, não permitirá a parada fora dos Pontos de Embarque e Desembarque (PED's) regulamentados na área central de Belo Horizonte, definida como área delimitada pela Avenida do Contorno, inclusive, e nos seguintes corredores:

a - Av. Amazonas

b - Av. Tereza Cristina

c - Av. dos Andradas

d - Via Expressa Leste/Oeste

e - Av. Pres. Antônio Carlos

f - Av. Dom Pedro I

g - Av. Dom Pedro II

h - Rua Padre Eustáquio

i - Rua Pará de Minas

j - Rua Jacuí

k - Av. Cristiano Machado

l - Rua Platina

m - Rua Niquelina

n - Av. Silviano Brandão

o - Rua Carangola

p - Av. Prudente de Morais

q - Av. Afonso Pena

r - Av. Raja Gabáglia

s - Av. Nossa Senhora do Carmo

t - Rua Padre Pedro Pinto

u - Av. Carlos Luz

Nesses locais será permitida a parada em qualquer ponto de embarque e desembarque, mesmo que seletivo, no horário de 23:00 h às 04:00h em todos os dias.



