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Rogério Tobias

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IA transforma a forma de consumir e os desafios do marketing - (crédito: Reprodução)
NEGÓCIOS

A IA está mudando o marketing ou mudando o consumidor?

A IA já está presente em quase todas as etapas do consumo. Mas há uma mudança acontecendo que pode alterar a própria relação entre pessoas e empresas

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