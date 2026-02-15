A evolução do branding: da visibilidade ao pertencimento
Meios de fortalecer a marca na mente dos clientes têm sido muito bem utilizados. Marketing está conseguindo tornar a marca algo que fica na memória das pessoas
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Muitas pessoas têm me perguntado sobre como funciona essa tática de as empresas conseguirem colocar os seus nomes em estádios, casas de show, arenas e shows de grande repercussão. Essa resposta exige uma explicação mais didática, com exemplos reais, para facilitar o entendimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O processo mais simples e tradicional começa com a publicidade e propaganda tradicional nas mídias off-line e online. Eram e ainda são efetuados em anúncios em jornais, rádios, televisões, outdoors e outros. Nessa categoria, as empresas sempre buscaram gerar lembrança da marca.
Leia Mais
Anúncios em estádios e outros eventos esportivos começaram a receber a preferência das empresas, pois captavam um público específico, provavelmente com formas de consumo semelhantes, e ainda exigiam um investimento que era viável para médias e grandes empresas. Inicialmente eram faixas vistosas, e depois foi evoluindo para sistemas de divulgação digital, com movimentos que chamavam ainda mais a atenção do público em estádios e shows. Inicialmente eram somente grandes empresas; depois, esse estilo foi ficando viável e de bom retorno para empresas de porte médio.
Em momento não distante veio o que nós, em marketing, chamamos de patrocínio tradicional, ou Sponsorship. Nesse sistema, as organizações colocavam o seu logotipo em camisas, nas quadras, em eventos ou nas peças visíveis dos atletas. A ideia era associar a imagem da marca a valores do esporte ou de algum evento de maior repercussão. As empresas tinham determinado controle sobre como era tratada a sua marca. Um exemplo marcante foi a camisa do Real Madrid portando a marca da empresa Emirates. Esse tipo de tática se tornou extremamente comum em todo o mundo.
As empresas perceberam que podiam conseguir muito mais do que o Sponsorship. Elas poderiam explorar a ativação e experiência da marca. Depois do logotipo nas camisas, kimonos e roupas de combate, elas poderiam explorar os chamados camarotes corporativos, desenvolver ações promocionais dentro do estádio, oferecer experiências VIP, criar eventos exclusivos para seus clientes e ainda criar conteúdo digital conectado aos eventos. Muito me agrada essa ação de marketing porque a marca deixa de apenas aparecer para o seu público-alvo e passa a interagir com ele.
Cito muito o caso da AMBEV, que mais do que apenas patrocinar, passou a criar ativações dentro dele. Já são bem conhecidas as ações da Red Bull, que, num ato inovador, criou o próprio evento, como o Red Bull Air Race, transformando entretenimento em mídia própria. A partir dessas experiências, várias empresas pararam de comprar espaço na mídia e criaram o seu próprio ambiente.
Baseadas nas experiências anteriores, empresas partiram para um novo modelo de promoção que prepara o terreno psicológico e estratégico para o que nós chamamos de Naming Rights.
No naming rights, uma empresa paga para que seu nome passe a ser o nome oficial de um espaço — como estádio, arena ou teatro — por um período determinado. A marca deixa de apenas anunciar ali e passa a integrar a identidade do local.
Eu aprecio muito este formato. Mas, o que parece uma super novidade, na realidade começou em 1926, quando a empresa norte-americana Wrigley Company deu o seu nome ao estádio do time de beisebol chamado Chicago Cubs, que então mudou de nome. O detalhe é que não havia um contrato de marketing; pelo contrário, era por interesse pessoal.
Casos mais profissionais ocorreram entre 1970 e 1980, com a venda do nome do estádio conhecido como Buffalo Bills para uma empresa chamada Rich Stadium, que pertencia à empresa Rich Products. A partir daí, o estádio foi batizado com o novo nome. Após este fato, a arena mudou de nome algumas vezes, de acordo com os novos contratos fechados.
Atualmente, temos muitos casos de naming rights. A MRV Arena, em que o estádio já nasceu com essa identidade corporativa; a Neo Química Arena do Corinthians; a Arena UNIBH no tradicional Minas Tênis Clube. Neste caso, o espaço manteve a sua identidade institucional, houve contrapartida financeira e associação de imagem entre educação e esporte.
Outro modelo promocional impressionante chama-se brand ownership. Nesse caso, a empresa não apenas nomeia o espaço, mas cria, controla ou passa a operar a própria experiência. Esse exemplo mais próximo é o da Red Bull. Ela não compra mais espaços, ela cria equipes e competições inteiras. A empresa possui clubes como o RB Leipzig e promove eventos pelo mundo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No seu livro Marketing 6.0, o Professor Philip Kotler deixa claro que, quanto mais uma marca conseguir dialogar com propósito, pertencimento e memória afetiva, mais ela deixará de ser fornecedora para se tornar parte da história pessoal de seus clientes. E ele complementa dizendo que, no fim, marcas fortes não ocupam apenas a mente; elas encontram espaço na alma.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.