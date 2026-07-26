A terceira inteligência do marketing
Depois da experiência e dos dados, a Inteligência Artificial estabelece uma terceira inteligência que transforma decisões, estratégias e o próprio marketing
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As grandes transformações raramente são percebidas quando surgem. Elas se instalam silenciosamente, modificam comportamentos, criam novos hábitos e, quando se percebe, o mercado mudou. A Inteligência Artificial representa esse momento.
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Philip Kotler organizou essa evolução em versões que vão do Marketing 1.0 ao 7.0, oferecendo uma das interpretações mais influentes da história da disciplina.
Esse modelo ajuda a compreender como o marketing ampliou seu foco ao longo do tempo: do produto para o cliente, do cliente para o ser humano, das experiências para a Inteligência Artificial como elemento estratégico das decisões.
Gosto de observar essa trajetória também por outro ângulo. Em vez de perguntar apenas como o marketing evoluiu, considero importante fazer uma pergunta sob outra perspectiva: como evoluiu a inteligência que orienta as decisões de marketing?
Essa mudança de perspectiva leva a uma leitura muito importante. Ao longo da história, o marketing foi conduzido por três grandes inteligências. Primeiro, a inteligência da experiência. Depois, a inteligência dos dados. Agora, o marketnig entra na era da terceira inteligência: a Inteligência Artificial. É uma nova camada de inteligência que amplia a capacidade humana de compreender os mercados, de interpretar os comportamentos dos consumidores e baseado nisso facilitar o processo de tomada de decisões.
Vale lembrar que a primeira inteligência foi quando as organizações cresceram apoiadas na experiência. O bom vendedor conhecia os seus clientes pelo nome, sabia de suas necessidades, e podia até se antecipar a elas. O gestor tomava decisões baseadas na vivência, na observação e na intuição. Era, uma inteligência construída pela convivência humana.
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Depois veio a segunda inteligência. Nesse cenário as empresas se utilizaram de Pesquisas de mercado, CRM, Big Data, Business Intelligence e Analytics. Essas ferramentas transformaram o marketing em uma disciplina orientada por evidências. Pesquisas, CRM, Big Data e Analytics passaram a fundamentar praticamente todas as decisões estratégicas.
Surge agora, no cenário atual, algo inédito, ainda desconhecido de muitas organizações e mesmo de CEO’s, gerentes, e principalmente no nível operacional. Trata-se da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial. Essa inovação organiza informações, identifica padrões, ajuda projeta cenários, cenários, e com um ponto determinante, que é o processo de aprendizagem contínua.
Essa capacidade permite que a IA participe ativamente do raciocínio estratégico das organizações. Pela primeira vez na história, empresas passam a compartilhar parte do processo decisório com uma inteligência capaz de aprender, recomendar alternativas e aperfeiçoar continuamente suas análises.
Essa inovação vem acompanhada de novos conceitos, tais como os agentes inteligentes, a hiperpersonalização, o marketing preditivo, IA generativa, modelos multimodais, digital twins, IA explicável, governança algorítmica e raciocínio probabilístico. Esses novos conceitos, representam uma mudança na maneira de compreender os mercados e os clientes.
Nesse terceiro momento, nessa terceira inteligência as decisões das organizações tornam-se mais rápidas, as campanhas pagas passam por mudanças radicais, permitindo mudanças e ajustes em tempo real, bem como as previsões de demanda ganham precisão e os clientes passam a receber ofertas altamente personalizadas. A velocidade que antes era um diferencial, neste momento passa as ser uma condição básica de competitividade.
Em um estudo recente sobre as ideias do professor Yuval Noah Harari referentes à Inteligência Artificial, chamou-me a atenção sua distinção entre capacidade cognitiva e responsabilidade pelas decisões. Harari argumenta que a IA poderá superar os seres humanos em diversas tarefas intelectuais. Ao mesmo tempo, ressalta que a definição dos objetivos, dos valores e das decisões que realmente importam continua sendo uma responsabilidade humana.
A terceira inteligência amplia as capacidades e encontra na inteligência humana os objetivos, os valores e a interpretação das consequências.
As áreas de marketing das empresas nesse novo cenário passam, além de serem especialistas em análise e ganham um novo papel que é o de estrategista. A principal competência passa a ser formular perguntas inteligentes, interpretar recomendações de IA e tomar decisões responsáveis. O novo diferencial competitivo migra da informação para capacidade de julgamento.
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O marketing sempre evoluiu acompanhando as transformações da sociedade e da tecnologia. Entendo que estamos diante de mais um desses momentos históricos. A terceira inteligência do marketing representa uma interpretação dessa nova etapa, em que a Inteligência Artificial passa a integrar o próprio processo de decisão.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.